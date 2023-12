Segona fase d’obres al carrer d’Antoni Forrellad

Una de les últimes obres que queden per acabar a la Gran Via continuarà encara en els pròxims mesos. Es tracta de la segona fase d’obres del projecte del carrer d’Antoni Forrellad, entre la plaça d’Espanya i la carretera de Prats de Lluçanès (B-124). La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta setmana la licitació de les obres de la fase II del projecte, que correspon a la zona més pròxima a la carretera de Prats de Lluçanès en sentit Castellar del Vallès. La intenció és pavimentar el tros del carrer d’Antoni Forrellad que fa cantonada amb la carretera de Prats i refer l’enllaça d’aquest espai amb la plaça que hi ha al darrere del bloc de pisos que fa cantonada, la de Gabriel Morvay. El projecte se sumarà a la inversió de 400.000 destinats a la fase I.

Nou carril bici de doble sentit

Les obres del carrer d’Antoni Forrellad han comportat la renovació de la vorera i de l’enllumenat, s’han plantat nous arbres -en substitució d’anteriors- i s’han incorporat noves zones d’estada amb bancs i papereres. També s’hi ha habilitat un carril bici de doble sentit, que enllaça la plaça d’Espanya amb aquest tram de la Gran Via i, a la banda nord, enllaçarà amb el que es preveu fer al carrer de l’Alcalde Ribé, on s’està pendent que comencin les obres, igualment previstes per l’Oficina Gran Via-Ripoll.

Recta final dels treballs

Els set projectes engegats a la Gran Via ja estan enllestits o els queda poc per acabar. El primer que es va finalitzar va ser el de suprimir el pas soterrat del Parc Taulí i ampliar el pas de vianants en superfície. També s’han enllestit els treballs al carrer de Calassanç Duran i a la cruïlla de la Gran Via – Rambla l’obra civil ja està acabada i només queda plantar-hi arbres i jardineres quan la situació de sequera ho permeti. El carrer d’Antoni Forrellad està pràcticament enllestit, i ara es passarà a la fase II; i els passos de vianants dels carrers del Sol–Sardà i Sant Pau–Buxeda ja estan suprimits. A la ronda d’Orient, davant del tanatori, les obres estan en marxa. I les obres del carrer de Quevedo i la zona verda del carrer de l’Illa estan en la recta final.

El darrer projecte pendent d’iniciar-se és el de la reforma del carrer de l’Alcalde Ribé. El calendari, però, és incert, perquè l’empresa adjudicatària va renunciar al contracte -de 700.000 euros- i s’ha de tornar a adjudicar.

A part, tal com va avançar el D.S. fa uns dies, el projecte de naturalització de l’exterior de Fira Sabadell s’ha descartat i no es farà l’any vinent, tal com estava previst inicialment. Actualment, l’espai està dominat per l’asfalt i el formigó i s’havia de naturalitzar amb més verd i espais d’ombra.