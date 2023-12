La Biblioteca Municipal de Castellar posa en marxa el servei de sala d’estudi

La Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellar del Vallès posarà en marxa el dimarts 2 de gener el servei de sala d’estudi de la temporada d’hivern, per tal de facilitar un espai als estudiants que han d’enfrontar-se a exàmens durant les properes setmanes.

L’espai, situat a les instal·lacions ampliades de l’equipament, tindrà entrada pel carrer de l’Hospital i funcionarà fins al 10 de febrer (excepte els dies 5 i 6 de gener) en horari nocturn de dilluns a divendres (de 20 a 00 hores) i també els dissabtes a la tarda (de 16 a 20 hores).

Amb la posada en marxa de la sala d’estudi, la Biblioteca donarà suport a la formació acadèmica dels estudiants de la vila. L’horari d’obertura del servei s’ha definit a partir dels resultats d’una consulta feta als centres de secundària sobre els períodes d’exàmens, als quals s’han sumat els d’una enquesta que s’ha fet entre els usuaris de la Biblioteca.

Dos períodes més

Cal assenyalar que el servei de sala d’estudi s’oferirà en dos períodes més de l’any vinent, en els mateixos horaris: del 6 de maig al 29 de juny (excepte els dies 20 de maig i 24 de juny) i del 21 de novembre al 20 de desembre (excepte els dies 6 i 7 de desembre).

Durant aquests horaris no es prestarà cap servei dels habituals de la biblioteca, com són préstec, Internet o consulta de llibres, tot i que sí es permetrà la utilització de taules i cadires com a punts de lectura, a més de l’ús del Wi-fi i els lavabos.