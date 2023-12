La Crida celebra una ‘escudellada reivindicativa’ per “una Sabadell diferent”

Desenes de persones es van citar el passat dimecres a la tarda a la plaça del Mercat, al Centre de Sabadell, on es va celebrar l’escudellada reivindicativa organitzada per la Crida. L’acte impulsat per la formació anticapitalista va servir per remarcar que “una Sabadell diferent és possible”, amb urgències socials defensades pels presents.

🎉 Escudellada reivindicativa Volem Pa, Sostre i Treball per a tothom. Perquè sabem que una #Sabadell diferent és possible.#escudelladareivindicativa pic.twitter.com/ViMgeHBtRU — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) December 27, 2023

En els últims dies, la Crida s’ha reivindicat com “el principal partit de l’oposició”. “Ens mantenim fermes davant del partit de les privatitzacions, els pactes de macroprojectes amb empresaris que res tenen a veure amb la ciutat i els desnonaments i l’enviament massiu de veïnes a altres municipis per no atendre aquí les seves necessitats”, oposant-se al model de governança a Sabadell.

“Des de la Crida res tenim a treballar del bracet amb un PSC del Quart Cinturó, del SurfCity o del càstig en lloc de la mediació. Som aquí per defensar les necessitats reals de qui més ho necessita, i no ho farem amb qui les menysté”, van expressar en un comunicat. L’escudellada va servir per exposar totes aquestes proclames, amb diferents intervencions a la plaça.