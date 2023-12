Creix la pressió assistencial pels virus respiratoris

El Sistema de Salut de Catalunya té tots els dispositius assistencials preparats per donar resposta a l’increment de la circulació de virus respiratoris, com cada any quan comença la temporada epidemiològica de l’hivern. Per això, Salut ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i calma a la ciutadania ja que els centres sanitaris experimenten activitat normal per aquestes dates i els dispositius sanitaris estan preparats per donar una assistència de qualitat.

Les dades de la darrera actualització setmanal del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions de Catalunya (SIVIC) indiquen que es manté la tendència ascendent d’onada epidèmica de la grip i del virus respiratori sincicial (VRS) i que la incidència de la covid s’estabilitza, amb una baixada d’ingressos relacionats a hospitals.

A la regió Metropolitana Nord, que inclou els municipis del Vallès Occidental, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) continua en ascens en la setmana de l’18 al 24 de desembre del 2023. La taxa és de 1.022 afectats per 100.000 habitants, amb més de 21.000 casos en tots els territoris que integren la regió. Una incidència lleugerament per sobre respecte a la resta del país.

Les dades a Catalunya

Pel que fa a la situació epidemiològica a Catalunya, durant la darrera setmana la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes continua en ascens, una situació que respon a una tònica habitual cada any. En concret, l’activitat assistencial s’ha incrementat un 5,3% els darrers 7 dies a Catalunya i un 11,4 els darrers 30.

La distribució de virus mostra que el de la grip és el més freqüent -22,6% de les mostres-, seguit del rinovirus -17,9%-, del covid -14,6%- i del VRS -13,2%-. En la població pediàtrica, la positivitat dels multi-tests mostren també la grip com el virus més circulant -42%-.

Tant els CAP, CUAP com els hospitals estan experimentant pressió assistencial, admet Salut, que afegeix que ja s’han activat plans de contingència per garantir la qualitat de l’atenció i no ha fet falta prendre mesures extraordinàries. S’espera que aquesta setmana i la vinent es mantingui l’activitat assistencial encara a nivells alts. Salut assegura que estan totalment garantides les visites habituals de seguiment de malalties cròniques pròpies de les consultes d’atenció primària.