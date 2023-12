Saps quants carrers hi ha a Sabadell?

A la nostra ciutat, hi ha un total de 937 carrers, segons dades de l’Ajuntament de Sabadell. És la via més comú, seguida de les places (224), passatges (81), avingudes (23), rondes (15), parcs (12) i raval (3). Els camins i carreteres són menys freqüents (8). El que és ben inusual (només hi ha una per cada cas) és la pujada, jardinets, polígon, mirador, bosc, paratge, o rambla. En total consten 1.366 vies al nomenclàtor de Sabadell.

Hi ha algunes curiositats. El carrer de la Rosa, per exemple, al segle XII era carrer d’en Rossa. L’any 1979, en normalitzar els noms de les vies urbanes, es va canviar calle del Doctor Sardá y Salvany per carrer de la Rosa, per reflectir l’evolució popular del nom. D’altra banda, carrer de les Valls és nomenat així, perquè és una deformació popular d’els valls.

També el carrer de les Paus té la seva història. La pronúncia popular era carrer de les Passes, del nom que figurava a la placa: calle de las Paces, traducció des del 1939 del carrer de les Paus. Els carrers de la Riera Alta i la Riera Baixa (que fan referència a la riera de Sobarber) són a tocar del carrer de Riera Villaret dedicat al doctor Antoni Riera i Villaret.