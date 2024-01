Protagonistes de la cultura a Sabadell l’any 2023

Fèlix Colomer. Ha fet el salt a HBO

El 2023 ha estat un any molt especial per al documentalista Fèlix Colomer. El sabadellenc ha estrenat a la plataforma HBO Max ‘Les vides del Fèlix’, una obra personal sobre algunes de les experiències més salvatges, divertides i íntimes. “Haver parit la sèrie de la meva vida em fa sentir molt orgullós”, admet, fent balanç de tot el que ha viscut els darrers mesos.

La docusèrie va tenir una gran acollida, escalant entre les propostes més vistes després de l’estrena a la petita pantalla. En l’àmbit personal, explica, veure el creixement del Riu, el seu fill, ha estat impagable. “Aquest any he vist que serà una persona increïble”, confessa.

Mar Fayos. Cantant. La gira de la seva vida

Establerta a Boston com a professora de la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, la jove Mar Fayos ha viscut una gran aventura durant el 2023: ser la cantant principal del Cirque du Soleil en la gira de l’espectacle Alegría per Àsia.

El somni va començar a finals de 2022, formant-se amb la companyia de circ al Canadà i fent les primeres funcions a Seül, Corea del Sud. Al llarg de l’any, ha estat al Japó, a Tòquio i Osaka. “Ha estat una de les millors experiències de la meva vida”, relata la sabadellenca, que és. membre votant de dues de les acadèmies més prestigioses del món de la música, la Latin Grammy Academy i la Recording Academmy. Aquests dies, ronda per Sabadell. Qui ho vulgui, podrà veure-la actuar a la CavaUrpí, el 12 de gener.

Sergio Dalma. Continua a la foto

Sergio Dalma ha tornat a demostrar el 2023 fins a quin punt és estimat per una immensa massa de fans incondicionals, amb la publicació de l’àlbum ‘Sonríe porque estás en la foto’ (Sony Music). Ha estat l’any en què ha confirmat que sí, que continua en escena, en un primer pla. Que surt a la fotografia i que, per tant, ha d’estar alegre i feliç. Per això, en el nou treball desplega optimisme, il·lusió i ganes de seguir fent música i pujant a l’escenari: “El disc és una radiografia clara sobre el que jo soc, el que vull transmetre i de bon rotllo”, explicava en una entrevista aquest novembre. Dalma reconeix que continua fent el que ha fet sempre, cantar sobre amor i desamor. “És el que he fet sempre i ara no canviaré”, reconeixia. I per a molts anys més sense canviar.

Músics de l’OSV. A la història del rock

Tots els anys són indubtablement prolífics per a l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). Però aquest 2023 no es podia deixar passar per alt, perquè la formació sabadellenca va passar a la història del rock el mes de juny, acompanyant els llegendaris The Who en l’únic concert que van oferir a Espanya de la gira per Europa ‘Hit’s Back!’. Davant de 8.500 persones, al Palau Sant Jordi, van escortar el carismàtic vocalista Roger Daltrey i el guitarrista Pete Townshend en el que molt probablement serà ja per sempre més el seu darrer concert a Barcelona.

L’actuació, però, no fa ombra al fantàstic any de la formació, que ha tornat a tenir una programació de temporada heterogènia, de qualitat, pròxima i innovadora.

Entre molts projectes, el 2023 l’OSV ha posat música en directe a les projeccions de la trilogia d’‘El Seyor dels Anells’ al Palau Sant Jordi i al Wizink Center de Madrid, davant de milers de persones. I, com no podia ser d’una altra manera, és part de l’èxit de la temporada de rècord del cicle de la Fundació Òpera a Catalunya. A més, el FC Barcelona la va contractar per gravar el seu himne al Camp Nou, per commemorar el seu 124è aniversari. També ha interpretat les bandes sonores de les pel·lícules de J.A Bayona, al Liceu.

Sharonne. Figura present al Benidorm Fest

Cristóbal Garrido, alter ego de Sharonne, ha viscut un 2023 frenètic. “Vaig començar l’any amb el Benidorm Fest, una experiència molt gratificant”, detalla. Professionalment, la seva experiència com a cara visible del panorama eurovisiu ha obert nous horitzons, omplint l’agenda de reptes. Sharonne també ha estat motor de l’Orgull a Espanya, amb una força que va coronar com a mestre de cerimònies a la gala Drag de TVE, emesa a televisió per primer cop. “Va ser un pas important com a societat, per obrir-nos a una llibertat que potser fa uns anys era més complicada. Tot i que falta molt”, avisa. Col·laborar musicalment amb Tiziano Ferro i l’estrena del seu espectacle al Teatre Condal, ‘All Stars’, han confirmat que el fenomen Sharonne no s’atura. “Hi ha hagut un creixement molt maco. I, personalment tinc la meva gent a prop i gaudeixo de qui m’envolta”, diu.