Dos noms que han destacat a escala institucional a Sabadell el 2023

Josep Escartín, que torna a ser síndic de Sabadell

Josep Escartín ha estat nomenat de nou síndic municipal de greuges de Sabadell. Va ser la primera persona en el càrrec entre 2006 i 2018 i ara torna rellevant qui va ser la seva successora, Eva Abellan. En aquests últims anys havia treballat pel grup Cassa, però sobretot se’l coneix per la seva petjada associativa en entitats i institucions de la ciutat.

Escartín va obtenir un ampli suport del ple municipal en la votació per retornar al càrrec, amb el ‘sí’ de 19 dels 27 regidors del consistori. En aquesta nova etapa, vol ser un exemple de sabadellenquisme: “Em vull acostar més a la gent. Una institució pensada en clau de Sabadell, Sabadell i Sabadell”.

Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell amb majoria absoluta

Per primera vegada en dues dècades, el PSC va obtenir la majoria absoluta a Sabadell en les eleccions municipals del 28 de maig. Marta Farrés va sortir a fer un discurs a la seu dels socialistes a la Gran Via després de conèixer els resultats. La mirada de l’alcaldessa parlava per si mateixa: hi havia eufòria, però també sorpresa i el pes de la responsabilitat d’un segon mandat en solitari. Sense la necessitat d’haver de pactar amb ningú, aparentment.

Malgrat el nou escenari polític, l’alcaldessa va tancar un acord amb Junts per Sabadell de Lluís Matas i va ampliar el govern, que des de l’octubre compta amb 16 dels 27 regidors del ple municipal. “Tant fa la majoria absoluta. La ciutat la fem entre tots”, “no canvia res”, han estat algunes de les expressions utilitzades per Farrés per allargar la mà a l’oposició, entitats i associacions de la ciutat des de la seva posició.

El 2023, Farrés ha combinat el càrrec d’alcaldessa de Sabadell amb el de presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, que ha deixat el desembre passat. Mantindrà, però, un paper destacat fora de la ciutat com a vicepresidenta de la Diputació de Barcelona.