Els protagonistes de la secció de societat de 2023 a Sabadell

David Bergadà, SOS Pediatria

La pandèmia de la Covid-19 va provocar la primera concentració pediàtrica al nord de Sabadell, i una cosa que semblava puntual, va passar a ser estructural. David Bergadà és el portaveu de la plataforma SOS Pediatria Sabadell, que des d’aleshores reclama que cada barri tingui el seu pediatre a prop. La plataforma, apunta Bergadà, segueix amb el mateix compromís; i encara més ara que Educació va presentar un model d’atenció pediàtrica per concentrar els pediatres en 79 equipament territorials arreu de Catalunya. A ulls de SOS Pediatria és “l’exportació del model de pediatria que hi ha al nord de Sabadell a la resta de Catalunya”. Després de múltiples reunions amb entitats i partits polítics i de mobilitzacions a peu de carrer “SOS Pediatria hem posat en els últims anys la pediatria a l’agenda política, ja que fins llavors no ho estava gaire”.

Aquest 2024, la plataforma es proposa mantenir reunions amb l’Institut Català de la Salut i el Departament de Salut per evitar el nou pla de concentració de la pediatria arreu de Catalunya que es va anunciar el desembre.

Georgina Bombardó, directora general ESDi

L’abril de 2022, el patronat de la Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT) nomenava Georgina Bombardó com a nova directora general de l’ESDi en substitució d’Antoni Garrell. Ara que ja fa més d’un any que és al capdavant de l’escola de disseny, Bombardó recorda que “la funció de la universitat és alguna cosa més que oferir programes formatius: és un espai de diàleg i recerca, també d’emprenedoria i connexió entre el talent universitari, la indústria i l’empresa”. Ara, Bombardó mira al nou Museu del tèxtil i el disseny que està impulsant l’Ajuntament i en el que “ESDi col·laborarà, ja que serà un gran reclam per aquesta voluntat d’innovació continua”.

“Voldria compartir l’experiència d’una alumni d’ESDi que ajuda a resumir el nostre propòsit i alguns dels nostres reptes estratègics. L’Emma Lafoz va estudiar disseny de moda, ara és emprenedora i també professora d’ESDi. Un familiar molt propera a ella patia una situació de diversitat funcional, mobilitat reduïda i caminava amb dificultats, per això necessitava el suport d’una altra persona per vestir-se. Sempre havia d’anar a centres especialitzats a comprar la roba, on l’estètica quedava a un segon pla. L’Emma pensava que des del disseny s’hauria de poder trobar una solució a aquest problema i crear una col·lecció de moda que a més de resoldre la component de la funcionalitat, pogués també aportar un disseny i una estètica que fessin sentir bé a qui se la posés. Va començar a investigar a partir del seu projecte final de carrera i es va posar dissenyar pensant des d’una altra perspectiva. Poc a poc, va anar fent de la seva vocació una professió, convertint el disseny social, la moda adaptada i la moda inclusiva en un projecte de negoci propi i en una col·lecció que es pot comprar a hores d’ara digitalment. Aquest és un exemple de la importància del disseny en la vida de les persones i de la necessitat de la presència de la universitat al llarg de la trajectòria professional.”

David González, arxiver a l’Arxiu Històric de Sabadell

El sabadellenc David González és arxiver a l’Arxiu Històric de Sabadell i comissari de l’exposició Objectiu Sabadell. Història de la fotografia, 1860–1936, que es pot visitar fins al 25 de febrer al Museu d’Art. La mostra compta amb una petita part que es pot visitar al Museu d’Història. En les darreres setmanes ha sortit a la venda el catàleg de l’exposició, que es pot trobar a les llibreries de la ciutat. “Creiem que es trigarà molts anys a poder fer una exposició així”, augura González, perquè la mostra reuneix més de 500 fotografies d’uns 80 fotògrafs locals, entre homes i dones, i és el reflex d’un període que mai s’havia explicat d’aquesta forma cronològica. La mostra identifica i posa en valor tant les persones com les tècniques fotogràfiques de les fotos mostrades, moltes rebudes en donacions durant el 2023.

L’exposició mostra llocs i persones reconeixibles en molts casos. També presenta les primeres imatges de Sabadell (al pont de la Salut).

Família Fernández, Germans de Pedro Fernández

La família de Pedro Fernández ha lidiat amb una batalla en silenci al llarg del 2023. El seu germà va ser assassinat a un pis de Can Llong el 2021 a mans del seu cunyat en un crim organitzat amb dues germanes bessones, Dolores i Pilar V., parella sentimental i cunyada de la víctima. La sentència condemnava els assassins amb una pena de presó d’entre 16 i 20 anys. I suposava un punt i a part a la batalla legal dels Fernández. Han plantat cara a la sentència, que no acaben de veure-la del tot clara (la Fiscalia demanava 24 anys). “Va ser un gerro d’aigua freda, és poc temps pel que van fer. El Pedro té cadena perpètua per culpa seva”, lamenten. I recorreran contra la sentència. Esperen que el 2024 els permeti fer justícia pel nom del seu germà. La Isabel, la Doris i l’Ángel Fernández, germans del Pedro, volen arribar fins al final.