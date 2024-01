El 2024 arriba a Sabadell ple de propostes culturals

L’any de Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana arriba amb força. Coincidint amb l’efemèride la ciutat s’omplirà d’activitats, espectacles i concerts, sigui als teatres o amb grans festivals. Tot un conjunt de propostes que omplirà els escenaris amb centenars d’actors i artistes, de les quals ja se’n coneixen algunes informacions. Fem un repàs de totes aquelles propostes d’oci i cultura que no et pots perdre aquest any.

La Faràndula

A La Faràndula l’any arriba carregat amb noves propostes. El protagonisme principal tornarà a ser per La Joventut, qui enguany ha començat el gener amb les representacions d’Els Pastorets i Els Pastorets infantils, els quals es poden veure fins a finals de mes. Al febrer hi haurà el retorn de La Blancaneus i els set nans, al març el d’Alexandra la Pirata i al maig estrenarà una de les novetats de la temporada, Pinocchio. Pel que fa a la resta d’espectacles, destaquen també les actuacions de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) com el Festival de Valsos i Danses el 6-7 de gener, La Passió Segons Sant Joan de Bach el 22 de març i Porgy and Bess de Gershwin el 31 de maig.

En el terreny de l’òpera hi trobarem les peces de Giacomo Puccini com Manon l’Escaut al febrer i Turandot a l’abril. A més a més, també hi haurà espectacles com El Trencanous-interpretada pel Ballet de Kíiv-, l’estrena l’Alegria que passa de Dagoll Dagom i El Búnquer confidencial de Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.

Teatre Principal

Al Principal el 2024 comença amb una gran varietat de propostes. Al gener serà el torn de El Trio Arriaga per iniciar el Cicle de Música de Cambra (dia 12) , Música al Saló amb els sons de pianista Victor Braojos (dia 24) i el concert de Laura Andrés inaugurarà els actes de Capital de la Cultura Catalana (dia 27) . Al febrer l’Orquestra Terrassa 48 presentarà el seu ‘Amb permís de la Reina‘ (dia 9). Al març s’hi podrà veure la dansa ‘Doji‘ dels Brodas Bros (dia 9), el concert d’Albert Guinovart (dia 15), ‘Temps de romances‘ d’Anna Mora (dia 20) i ‘Teatre sense animals‘ d’Estrena Morena (dies 23 i 24).

A l‘abril actuaran Anna Belmonte amb ‘Lorcura‘ (dia 5), se celebrarà l’homenatge a Llongue amb ‘Desperta’m quan sigui primavera‘ (dia 20). Al maig tindrem la primera edició dels Premis a la Dansa Catalana Tradicional (dia 4), el concert ‘La nit‘ del Trio Fortuny (dia 17), ‘Casares-Camús: Una Història d’Amor‘ (dia 24). Per acabar, al juny, Los Watts celebaran els seus 60 anys amb un concert (dia 8)

Cava Urpí

La Cava Urpí inicia la temporada d’hivern-primavera de celebració, enguany celebra el seu concert número 1.000. Per això presenta una programació en la qual destaquen artistes com Mar Fayos (12 de gener), Albert Pla (26 de gener), Lluís Coloma (2 de febrer), Judit Nedderman (3 de febrer), Marina Rossell (16 de febrer), Maria del Mar Bonet (8 de març) i Manu Guix (15 de març), entre altres.

Durant la primera meitat de l’any, la Cava també acollirà un conjunt de tributs a músics com La Oreja de Van Gogh (19 de gener) , Queen (9 de febrer), Alejandro Sanz (23 de febrer) i Elvis Presley (14 de juny). També es vibrarà a ritme de jazz amb Jàzzics (5 d’abril), Jazzspirit (12 d’abril) i amb Èlia Bastida (23 de maig).

Els festivals: l’Embassa’t i l’Observa

Els dies 16, 17, 18 i 19 de maig l’Amfiteatre del Parc Catalunya i entorn tornaran a acollir l’Embassa’t. En aquesta edició destaquen noms com Antònia Font, Guillem Gisbert, Mushkaa i els sabadellencs Flashy Ice Cream. Sent aquests dos últims els qui, amb la DJ Anna Gisbert, seran els encarregats del concert de tancament.

Dies després, en la mateixa ubicació, arrancarà l’Observa. Enguany amb un cartell ben potent per celebrar la capitalitat de la cultura. És per això que hi podrem veure artistes com els sabadellencs Sergio Dalma, Albert Pla i 31 FAM, que acompanyaran a Stay Homas i Julieta, entre altres entre el 23 de maig i el 16 de juny. Pels més petits també hi haurà el Petit Embassa’t (9 de juny) amb un cartell en què destaquen El Pot Petit i la Black Music Big Band.

Entrades

Pel que fa a les entrades, les dels teatres sabadellencs es poden comprar al web de Sabadell Cultura, les de la Cava Urpí a U i U, les de l’Embassat (amb un descompte per a menors de 30 anys) al seu web i les de l’Observa també al seu portal web.