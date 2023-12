Flashy Ice Cream i Mushkaa tancaran l’Embassa’t 2024

L’Embassa’t 2024 acabarà amb una descàrrega d’energia molt jove. Mushkaa i els sabadellencs Flashy Ice Cream actuaran el diumenge 19 de maig a l’amfiteatre del Parc de Catalunya per tancar els quatre dies de festival a Sabadell. Referents de l’escena musical urbana del país, tenen en comú que arrosseguen milers de fans amb un estil camaleònic que cada vegada és més incatalogable: sintetitzadors, trap, rap, pop, reggaeton, rimes recreatives sobre desitjos, amors, desamors i festa i actitud més aviat fanfarrona.

Però, sobretot, el tret comú d’aquests artistes és que formen part de la nova fornada que dona continuïtat generacional a la música en català com un fenomen de masses, injectant-hi personalitat desacomplexadament. I tant Mushkaa com Flashy Ice Cream també es troben en aquesta colla que treballa en equip. Col·laboren, entre ells i amb altres artistes, per crear cançons amb ull clínic que ho peten entre els més joves. El disc Nadal Mix 2023, que va néixer a partir d’una idea de The Tyets, n’és el millor exemple: 17 nadales urbanes amb una trentena d’artistes a darrere. En aquest cas, han publicat juntament amb els sabadellencs 31 FAM el tema Rafa Nadal.

Aquests dos noms en el cartell van acompanyats del de la jove DJ Anna Gisbert, qui tancarà la jornada de l’Embassa’t fent ballar a tothom qui es quedi fins al final. L’organització va encarregar la programació de la cloenda del festival a The Tyets, que tenen “una relació especial i màgica amb l’Embassa’t“, tal com reconeixien en una entrevista al Diari. L’any passat, els mataronins van protagonitzar un sold out històric al festival.

Les primeres entrades a preu reduït del concert de cloenda del diumenge 19 de maig ja estan disponibles a 15 euros, o bé amb l’abonament complet de tres dies (divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19) a 59 euros.

Antònia Font obrirà l’Embassa’t el dijous 16 de maig. Durant el cap de setmana, de moment, hi ha confirmats Guillem Gisbert, Rusowsky, Ralphie Choo, Claraguilar, Dalila i Maria Hein.

La versió infantil del festival, el Petit Embassa’t, es trasllada fins al 9 de juny, amb el Pot Petit actuant en un espectacle de gran format amb la Black Music Big Band, una formació musical que està integrada per joves d’entre 16 i 25 anys que interpreten estils marxosos com el soul i el funk.