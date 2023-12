El Pot Petit, en un espectacle de gran format al Petit Embassa’t 2024

El Petit Embassa’t 2024 es trasllada fins al 9 de juny. Hi actuarà un fenomen de masses familiars de la música infantil, El Pot Petit, en un espectacle de gran format amb la Black Music Big Band en què hi haurà gairebé una trentena de músics a dalt de l’escenari de l’amfiteatre del Parc de Catalunya.

Els espectacles de música, titelles, teatre i humor d’El Pot Petit ja han causat furor altres vegades a Sabadell: a la festa de la Tardor, en el concert de Festa Major 2021 a la font de Can Rull, a laSala o en el Petit Embassa’t de 2022. Ara bé, en cap actuació anterior a la ciutat haurà presentat un espectacle d’unes dimensions tan grans com les del juny amb la Black Music Big Band, que és una iniciativa de la Fundació Casa de la Música de les comarques gironines i el Black Music Festival. La formació musical està integrada per joves d’entre 16 i 25 anys que interpreten estils marxosos com el soul i el funk.

En aquest espectacle hi tornaran a ser el Pau i la Jana, els protagonistes de l’imaginari màgic d’El Pot Petit. En el nou espectacle oferiran, tal com anuncien, “una festa molt animal on rebran la visita de molts dels seus amics i amigues”.

El preu de l’entrada és de 15 euros. Els infants de fins a 4 anys també en necessiten per accedir al recinte, tot i que és gratuïta. Normalment, l’últim dia del festival Embassa’t estava dedicat a les actuacions infantils, però aquest any el Petit Embassa’t s’ha traslladat el mes de juny perquè el concert se celebra en col·laboració amb el festival Observa, ja que el 2024 Sabadell és Capital de la Cultura Catalana.

L’Embassat 2024

L’Embassa’t se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de maig del 2024 a l’amfiteatre del Parc Catalunya. En el cartell encara incomplet de la 16a edició hi ha confirmats, de moment, Antònia Font, Guillem Gisbert, Maria Hein, Claraguilar, Rusowsky, Ralphie Coco i Dalila. L’abonament per als joves d’entre 18 i 30 anys es poden comprar per només 20 euros.