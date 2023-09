Un total de 27 representacions entre el 28 d’octubre i el 26 de maig de 2024. La Joventut de la Faràndula enceta la temporada teatral 2023-2024 amb “el mateix compromís d’apropar la cultura, la fantasia i la il·lusió a espectadors petits i grans de sempre”. Així ho ha fet saber la presidenta de l’entitat, Anna Vidal, en una roda de premsa al Casal Pere Quart, per atansar a la ciutadania les novetats d’aquesta nova temporada farandulera. “Que en són moltes”, ha reblat Vidal.

L’entitat sabadellenca, guanyadora de la Creu de Sant Jordi i que recentment ha celebrat el seu 75è aniversari, enfila la temporada amb dues produccions noves –Pinocchio i Rumors– i amb musicals que a alguns sabadellencs ja els sonaran, com Aladí i Alexandra la Pirata, que repeteixen a la cartellera després de l’èxit durant la darrera temporada. “A més, com no podia ser de cap altra manera, tornem amb l’indispensable Els Pastorets; i ens fa molta il·lusió anunciar que La Blancaneus i els set nans, dirigida per Albert Gonzàlez, aterrarà el febrer al teatre Poliorama de Barcelona”, ha afegit la directora de l’entitat.

Què cal saber de la nova temporada?

Enguany, l’espectacle Aladí es presentarà durant tres caps de setmana, i no dos com havia estat a les darreres dues temporades. A canvi, les representacions matinals quedaran anul·lades i se n’oferiran una de tard els dissabtes i una de tarda els diumenges. A banda, “volem afegir que aquest any Els Pastorets estrena una nova fórmula de direcció, amb set persones al capdavant, que s’especialitzaran en àrees concretes de la producció”, ha apuntat Vidal.

L’entitat també estrena el projecte Apostes en Escena, un espai per a socis i sòcies que volen iniciar-se en la direcció d’un espectacle, que s’acabaran estrenant a l’escenari de l’Espai Àgora de Sabadell. “Volem recordar que actualment la nostra formació teatral creix any rere any: actualment tenim 156 alumnes del Taller de Teatre Infantil, 75 alumnes a l’Aula Jove i 40 més al taller de Teatre per Adults“, ha puntualitzat la presidenta de la Joventut.

Així queda la temporada farandulera 23/24

ALADÍ

28 i 29 d’octubre i 4, 5, 11 i 12 de novembre

Joan B. Torrella, codirector:

“En aquesta tercera i última temporada culminem una història que va començar fa cinc anys; amb el periple de la Covid entremig. És un projecte que ja acumula 9.600 espectadors i volem tancar ben amunt!”

ELS PASTORETS

16, 17, 23, 26 i 30 de desembre i 1, 7 i 13 de gener / (Els Pastorets Infantils: 27 i 28 de gener)

Pol Moix, capdavanter de l’equip de direcció:

“És el buc insigne de la nostra entitat. Tothom hi pot posar el seu granet de sorra. Amb la nova direcció hem creat, per exemple, una figura per acompanyar el Lluquet i el Rovelló, per exemple. Tenim novetats a nivell de repartiment, després que intèrprets històrics com Miquel Rosselló ja no segueixin aquesta temporada. Els Pastorets és un conte infantil i familiar; volem transportar l’espectador fins a aquest univers fantàstic.”

RUMORS

25 de desembre

Ivan Pérez, ajudant de direcció:

“És un viatge a ritme frenètic a costa de xafarderies, embolics… Tenim un repartiment de 10 actors de la casa i assegurem que passareu una bona estona al Teatre Principal per baixar els canalons.”

LA BLANCANEUS I ELS SET NANS

11, 18 i 25 de febrer

Carmina Pla, responsable de l’àrea teatral de l’entitat:

“Ha deixat més de 15.000 espectadors amb molt bon gust de boca. Volíem fer-la rodar i ensenyar a Barcelona el gran talent que tenim a Sabadell. És el tercer cop que aquesta producció aterra al teatre Poliorama”.

ALEXANDRA, LA PIRATA

9, 10, 16 i 17 de març

Carmina Pla, responsable de l’àrea teatral de l’entitat:

“Es tracta d’una producció inèdita de l’entitat que la temporada passada va agradar molt. Es treballen valors com l’amistat, el compromís i fuig dels estereotips més clàssics.”

PINOCCHIO

18, 19, 25 i 26 de maig

Miquel Àngel Julià Hierro, membre de l’equip de direcció:

“Si teniu al cap el referent de Disney de 1940 he de dir-vos que serà una cosa força diferent. El musical us transportarà a aquella Itàlia del segle XIX amb la música i sobretot amb una escenografia que la Faràndula no ha vist mai.”