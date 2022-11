La Joventut de la Faràndula celebra els 75 anys: “L’entitat és essència de Sabadell”

Era un 23 de novembre de 1947 i la Joventut de la Faràndula aixecava per primera vegada el teló al teatre Alcázar de Sabadell, amb l’obra Muset i Bernadeta de Josep M. Folch i Torres. I des d’aleshores, gràcies a l’empeny de milers de farandolers, no l’ha abaixat mai més. La primera entitat de teatre infantil i juvenil de l’Estat, recentment distingida amb la Creu de Sant Jordi, ha celebrat l’acte institucional del seu 75è aniversari, dimecres a la nit al Saló del Teatre Principal de Sabadell.

“Sabadell no seria la mateixa ciutat sense la Joventut de la Faràndula, igual que nosaltres no seríem els mateixos sense la ciutat”, ha expressat Anna Vidal, presidenta de l’entitat, que actualment compta amb més de 300 socis. “És una escola de vida”, ha afegit a l’acte, presentat per l’actriu Marta Tricuera.

Vidal ha repassat la història de la Joventut de la Faràndula, nascuda en anys “foscos de postguerra” i n’ha reivindicat “la veritable màgia que fa que sigui una entitat única”. Alhora, ha posat en relleu el talent teatral que ha generat: “Els millors teatres de Catalunya són plens de farandulers”.

Present a l’acte, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha intervingut en els parlament per a destacar la contribució al teatre de la Joventut de la Faràndula al llarg de la seva història i ha acabat desitjant “75 anys més de vida” a l’entitat. En to de broma, s’ha compromès “a venir a veure els Pastorets per comprovar si són els millors de Catalunya”. El conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernàndez, també ha estat present a l’acte.

“La Joventut de la Faràndula forma part de l’essència de Sabadell”, ha expressat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que alhora n’ha distingit “la cura, la feina i la dedicació”.

La celebració ha estat plena de moments emotius. Durant l’acte, la presentadora de l’acte ha agraït “l’emprenedoria d’amants del teatre que va posar la llavor” de l’entitat, les institucions que hi han donat suport, “les entitats germanes” i “aquells que ja no hi són i que han deixat la seva impremta”. L’entitat ha volgut evidenciar que el seu record és present.

I hi ha hagut moltes sorpreses. S’ha projectat un vídeo amb la felicitació d’entitats i personalitats, com el president Pere Aragonès, Jordi Cuixart, Lourdes Ciuró, la medallista olímpica Queralt Castellet, Mirna Lacambra, Joel Joan, l’expresident Artur Mas, Ricard Ustrell, Jaume Pont, Jordi Cos, la companyia Galliner, el Teatre Sant Vicens, l’Esbart Sabadell Dansaire, el Ciervo, el CN Sabadell o Brodas Bros.

Per altra banda, l’actor sabadellenc Jep Barceló ha llegit un fragment de Hamlet. A més, els membres de la Joventut Quim Carné i Miquel Roselló han fet un repàs ple d’humor de la trajectòria de l’entitat, que va des d’uns inicis en què el català estava perseguit fins a l’actual “exigència dels muntatges”, passant pels més de 40 anys de formació amb tallers de teatre infantil. L’acte ha acabat amb l’estrena de l’himne dels 75 anys de la Joventut de la Faràndula i amb un brindis.