Sabadell Sardanista celebra la primera ballada de la temporada

Sabadell Sardanista ha celebrat, aquest cap de setmana, la primera ballada de la temporada. El lloc escollit ha estat la plaça de les Dones del Tèxtil, indret que des de bon matí s’ha omplert d’aficionats a la sardana. Els presents han pogut ballar peces dels compositors Conrad Saló, Jordi Molina i Jordi León, entre altres, al so de la Cobla Jovenívola de Sabadell.

“Hem plantejat un programa molt ballador per fer gaudir als presents”, ha explicat el president de la colla, Francesc Manaut. Per aquest any que comença ha volgut desitjar “molt més públic sardanista a les ballades, un espai cobert fix per poder ballar i també un major acostament dels joves”. En aquest últim tema ha destacat el ‘Coti x coti’ de The Tyets, que ha servit per tornar a posar de moda la sardana: “Gràcies a la cançó els joves ja no fugen quan ens veuen, ara el que cal és que perdin la vergonya i també vinguin a ballar”.

Pel que fa a l‘activitat del 2024 ha comentat les pròximes cites de l’entitat. Les més properes començaran amb el Concert d’hivern, que se celebrarà el dia 24 de febrer a La Fira Sabadell i comptarà amb la música de la Cobla Selvatana. Un dels altres aspectes és el de la capitalitat de la cultura catalana i els seus actes. Sobre aquesta qüestió Manaut- qui també presideix la Federació Sabadell Cultura– ha expressat la seva preocupació per la manca de notícies: “De moment la informació que en tenim és molt minsa”.

Fotos David Chao