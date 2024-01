Saps on és… l’homenatge a Piet Mondrian?

Al carrer de la Concepció, 6 bis, entre els cotxes aparcats, la vorera estreta i la façana de l’edifici, qualsevol ciutadà pot passar per davant d’un autèntic homenatge al pintor neerlandès Piet Mondrian sense adonar-se’n. És una de les portes de l’esplai Xivarri, que té una forma i uns colors com els Mondrian, amb color blanc, groc, vermell i blau (i gris fosc en el marc de la porta).

Des de l’esplai expliquen que “una porta per on transiten tant infants com monitors no podia semblar la porta metàl·lica de darrere d’un bar i va ser llavors quan ens vam posar mans a l’obra”. Tot i això, els colors escollits no van ser aquests pensant en Mondrian, sinó que realment són els que ja hi havia anteriorment quan en l’edifici hi havia l’escola Sant Gregori, per la qual cosa podria ser que en aquell moment s’hagués pintat amb aquests colors per homenatjar el pintor neerlandès o no. En tot cas, des del Xivarri s’hi senten còmodes perquè “els colors que té, els colors amb els quals pintava Mondrian els seus quadres, transmeten energia i positivisme”.