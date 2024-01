Saps quin és el barri més petit de Sabadell?

A aquest barri només hi ha un total de 33 llars: al 42,42% d’elles només hi viu una persona. Per la seva situació geogràfica, és més una petitíssima urbanització —o un petit poble– que no pas un barri: es tracta del Raval d’Amàlia, un veïnat del districte 7 amb només 65 habitants, 0,02 % de Sabadell, segons les darreres dades del padró municipal d’habitants de Sabadell. Durant el 2022, el barri va guanyar quatre nous veïns que venien d’altres municipis de Catalunya (3) o de la resta de l’Estat (1), però no va néixer cap nadó al barri.

Un dels grans privilegis del barri, que es troba a tocar de la Salut, és la tranquil·litat dels seus veïns i la proximitat al bosc de la Salut. Per contrapartida, lamenten que no tenen connexió d’autobús urbà –només línies interurbanes– i es veuen abocats a agafar el vehicle privat per desplaçar-se.

El Raval d’Amàlia és, amb diferència, el barri més petit de Sabadell. El podi dels veïnats més petits –tot i que amb unes xifres poblacionals molt allunyades del Raval–el completen el Torrent del Capellà, amb 662 veïns, i Nostra Llar, amb 755.