La Cambra de Sabadell i l’Ajuntament de Castellar expressen la urgència per la ronda Nord

Millors comunicacions per a impulsar Sabadell, Castellar del Vallès i la resta de la comarca i extreure’n tot el seu potencial econòmic. La Cambra de Comerç de Sabadell reivindica la connexió de la carretera B-124 a través de la ronda Nord a l’autopista C-58 com una peça clau per a “desplegar” el potencial econòmic del territori i impulsar Castellar del Vallès.

De fet, el president de la Cambra de Sabadell, Ramon Alberich i l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, s’han reunir per analitzar les necessitats del territori en l’àmbit empresarial i coincideixen amb la urgència de millorar les comunicacions del municipi. “La mobilitat és un dels pilars de la competitivitat en l’àmbit econòmic i empresarial”, apunta Alberich.

El Vallès reivindica la seva força i projecció: a la nostra comarca hi viuen pràcticament un milió d’habitants i el Vallès representa el 12% del PIB català. Sabadell és un gran motor de l’economia vallesana, però també Castellar del Vallès té un paper rellevant: “Està a la franja alta de municipis pel que fa al PIB i al nombre d’empreses, però el seu potencial està condicionat a les connexions”, destaca Alberich.

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez també es va mostrar ferm en la seva exigència: “És molt important que durant les pròximes setmanes es pugui concretar una proposta de traçat i el dimensionament de la ronda Nord”, demana. I insisteix: “Castellar no podrà desplegar totes les seves possibilitats de desenvolupament empresarial fins que no arribi aquesta millora de la connexió viària, i també la millora del transport públic”.

I és que també es preveu un increment poblacional important al Vallès, pel que els experts incideixen en la importància de crear llocs de treball de proximitat i desplegar les potencialitats econòmiques del territori: el Vallès Occidental lidera el rànquing de creixement poblacional, segons les Projeccions de població de l’Idescat. Es preveu que el proper quart de segle hi hagi un increment del 16,2% de la població a la nostra comarca, fins a superar els 1,09 milions de persones.