Una avaria deixa 78 cases de Castellarnau sense aigua

Aigües de Sabadell treballa per reparar una avaria que, des de divendres, ha deixat 78 cases de Castellarnau sense aigua. Les afectacions van començar cap al migdia i encara perduren. Tot i això, els operaris ja hi estan treballant i preveuen solucionar la situació cap a les 12 h de dissabte. Com a mesura provisional, per mantenir el subministrament d’aigua, han decidit col·locar una font d’aigua provisional a l’avinguda de la Pau, 52 (davant Can Berardo). Des de la companyia recorden que tota la informació i seguiment de les reparacions es pot fer mitjançant la seva web.

January 13, 2024