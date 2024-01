Els Països Baixos guanyen a la selecció espanyola a la final de l’Europeu

Els Països Baixos s’han imposat a la selecció espanyola a una final de l’Europeu d’Eindhoven (7-8) amb gran accent sabadellenc. El combinat neerlandès, amb les jugadores de l’Astralpool CN Sabadell, Sabrina Van der Sloot i Maartje Keuning, ha assolit el seu sisè campionat en un partit que s’ha decidit a 6 segons del final. Espanya, amb Judith Forca, Bea Ortiz (MVP del torneig), Maica Garcia, Paula Leitón i Laura Ester, no ha pogut revenjar-se d’una selecció que ja es va imposar a la final del Mundial de l’estiu passat.

En un bon inici de l’equip espanyol, Forca ha obert el marcador i Anni Espar ha duplicat l’avantatge. Simone Van de Kraats ha retallat, inaugurant un gran parcial de les neerlandeses. Kitty Lynn Joustra ha capgirat el marcador amb dos gols consecutius i Van der Sloot i Vivian Sevenich han obert distància abans del descans. Entremig, Bea Ortiz ha anotat el tercer i s’ha arribat al canvi de porteria amb el 3 a 5. La reacció de les de Miki Oca l’ha signat Elena Ruiz abans que, de nou Ortiz, igualés a poc més de 10′ pel final.

Lieke Rogge ha retornat l’avantatge de les amfitriones i al darrer quart, a cada atac es respirava tensió. Paula Leitón i Maica Garcia han tornat a igualar el gol d’una altra de l’Astralpool, Van der Sloot. Quan tot semblava indicar que s’arribaria als penals, una jugada d’infortuni ha decantat la balança. Un llançament de Bente Rogge a 6” pel final ha acabat al fons de la porteria després de donar al pal i rebotar a l’esquena de la portera Martina Terré. Un desenllaç cruel per a la selecció estatal que es torna a quedar amb la mel als llavis davant el seu botxí dels darrers tornejos, els Països Baixos.

Sofia Giustini sense medalla, ni Jocs

D’altra banda, la Itàlia de Sofia Giustini ha caigut al partit pel tercer lloc davant la selecció grega (7-6). De retruc, el combinat transalpí no ha pogut certificar la seva presència als Jocs Olímpics de París on les seleccions neerlandesa i espanyola ja estan classificades. Al Mundial del proper mes de febrer tindran una nova oportunitat de classificar-se per a la gran cita esportiva del 2024.