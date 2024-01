‘Nominicidi’: Secrets de família i intrigues al Sant Vicenç

Tota família té els seus secrets. Sobre aquesta premissa es presenta Nominicidi, l’última estrena del Teatre Sant Vicenç. I és que l’aposta dirigida per Toni Ferrer, amb l’assistència de Carles Blanco, porta a escena una història d’intriga que té com a base un sopar familiar. El que, en principi, semblava una típica trobada- d’aquelles en què et poses al dia de la vida- acaba derivant en confessions i conflictes quan es revelen algunes decisions dels personatges. Això sí, tot ben lligat amb una gran quantitat d’humor i ironia.

Tots a taula

L’espectacle ens presenta 5 personatges principals. El Pere (Lluís Olivella) i la Cuca (Montse Pallarès) són la parella que ofereix casa seva per al sopar. A la vetllada hi assisteixen el Vicenç (Marc Pont) i l’Anna (Laura Lozano)- família dels primers- i també hi trobem com a convidat el Claudi (Marcel Castillejo)- amic familiar. També hi trobem un narrador, qui al principi ens fa una breu descripció de cada personatge.

Aquesta ens permet entendre els seus vincles, motivacions i fins i tot ideals polítics. Detalls, que podrien semblar simplement detalls, però que en aquesta comèdia no ho són. Ja que, en el moment en el qual es desvetlla la qüestió principal de l’obra i cadascú comença a mostrar la seva veritable cara i motivacions tot cobra sentit.

Així doncs, la polèmica comença per una simple decisió. Un nom. I és que l’Anna i el Vicenç esperen un fill i decideixen anomenar-lo d’una forma que no acaba d’agradar a la resta dels presents. D’aquesta manera arranca una bateria de discussions, retrets i enfrontaments verbals entre els personatges que acaben derivant en una espiral incontrolable de confessions combinades amb grans dosis d’humor i drama.

L’espectacle es presenta amb una sola escena, un menjador. No obstant això, el pas de la trama és àgil i la successió de diàlegs enginyosos mantenen atent als espectadors en tot moment i eviten que caigui en la monotonia. D’aquesta manera es va avançant cap a una successió de confessions guardades durant dècades que canvien la vida dels personatges.

L’estrena de Nominicidi es va produir el passat dia de Nadal, aprofitant el context de les trobades familiars. Des de llavors s’ha representat, amb grans dades d’assistència, el 29 de desembre, 12 i 13 de gener i encara es podrà veure els pròxims 19, 20 i 28 de gener.

Fotos David Chao