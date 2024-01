Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula baten rècords: 6.700 espectadors i un 95% d’ocupació

Més de 6.700 espectadors (6.758 en concret) han passat aquest Nadal per les vuit funcions d’Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula al Teatre la Faràndula de Sabadell, que han assolit d’aquesta manera un 95% d’ocupació i han marcat un nou rècord històric de l’entitat sabadellenca dedicada al teatre familiar de gran format. L’any passat, la producció ja va fer rècord, amb 6.340 espectadors, 400 menys que aquesta temporada. De les vuit funcions realitzades, cinc han exhaurit les localitats.

“Al fet que Els Pastorets són un fenomen teatral únic que malgrat el temps no perd capacitat d’atracció, el rècord d’aquest any s’explica també per la indubtable qualitat del muntatge de la Joventut de la Faràndula, unes dates molt propícies per anar al teatre i l’impuls que ha experimentat el Nadal a la ciutat, que s’encomana a totes les activitats incloses al calendari festiu”, valora Pol Moix, representant de l’equip de direcció del muntatge.

“També hi pot haver influït, tot i que més relativament, la possibilitat que aquest any fos l’últim per veure l’escenografia i, en general, el muntatge que s’ha ofert des de fa dues dècades” afegeix el director. En aquest sentit, la Joventut de la Faràndula ha iniciat un procés participatiu amb els seus socis i sòcies per valorar la necessitat de fer una nova producció d’Els Pastorets, és a dir, renovar completament l’escenografia, el vestuari, l’atrezzo i tot l’aparell tècnic. La setmana passada ja es va realitzar una assemblea sobre aquest projecte, que es podria materialitzar el proper Nadal o, a tot estirar, en la temporada 2025/26.

Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula són un dels muntatges més veterans d’entre tots els que es poden veure a Catalunya de la tradicional obra de Josep M. Folch i Torres. S’han escenificat cada Nadal des de la fundació de l’entitat, fa 76 anys, amb tres excepcions degut a obres al Teatre La Faràndula o, més recentment, a la pandèmia de covid-19.

Nova direcció

Aquest any, el muntatge ha estrenat nova direcció col·legiada que ha permès treballar de forma detallada des de rols individuals fins a personatges col·lectius, com els dimonis o els pastors. Juntament amb Pol Moix com a director artístic, el muntatge l’han encapçalat Pol Berch com a ajudant de direcció general; Gorka Plans com a ajudant de direcció dels vailets Lluquet i Rovelló; Alba Peig i Laia Closas com a ajudants de direcció dels dimonis; i Alba Garcia i Toni Marquès, com a ajudants de direcció de pastors.

Aquesta nova direcció ha implicat, a més, el debut de nous intèrprets per a molts personatges, començant per una nova parella de protagonistes integrada per Pol Viladomiu i Roc Sastre com a Lluquet i Rovelló respectivament. També han debutat Manel Dalmases com a Satanàs o Júlia Company com a Llucifer, entre molts d’altres. La resta de personatges principals els han tornat a interpretar Bernat Vidal (Lluquet), Ignasi Laencina (Rovelló), Ferran Vidal (Satanàs) i Pol Berch (Llucifer).

Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula són un espectacle de grandíssim format que mobilitza 150 intèrprets de totes les edats (dividits en dos repartiments) i una trentena de tècnics de llums, so, escenografia, vestuari, maquillatge, utillatge i pirotècnica. És calcula que la producció aporta un 10 per cent dels espectadors globals de les diferents representacions d’Els Pastorets que es duen a terme a Catalunya i que estan englobades a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Aquesta entitat integra 63 grups que ofereixen el muntatge a 52 municipis i que, en conjunt, hauran fet, aquest any, 255 funcions.

Els Pastorets infantils

Però el cicle de Pastorets a la Joventut de la Faràndula no s’ha acabat encara. A finals de gener es representaran Els Pastorets infantils, un espectacle protagonitzat pels socis més joves de l’entitat i els alumnes del Taller de Teatre Infantil (TTI). La proposta, que aquest any dirigiran Anna Carné, Ariadna Cirera i Paula Saura, es podrà veure al Teatre de l’Estruch en tres ocasions, els dies 27 i 28 de gener.