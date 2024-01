Deu mesos després de la publicació del disc Entre fluids, el cantant Cesc Triquell, conegut amb el nom de Triquell, torna amb nova música amb l’EP FOMO (Halley Records), format per sis cançons amb sons de pop experimental, electrònics i atmosfèrics.

El treball és “més sòlid” que Entre fluids i també “més obscur”, tal com defensa l’artista en una entrevista a l’ACN. El cantant creu que “seria enganyar la gent si fes una cosa optimista, alegre i brillant” precisament perquè no veu el món de manera “optimista, brillant ni feliç”. Tot i això, creu que les seves cançons són ballables i tenen un ritme de discoteca. Triquell presentarà les noves cançons en quatre concerts a l’IDEAL de Barcelona del 17 al 20 de gener en un espai immersiu.

FOMO està integrat per sis cançons coproduïdes per Triquell en col·laboració amb productors del seu cercle més proper. Andy Wheels, Wise Mike, Vernat i Scotty DK al so; Èlia Lorente i Adela Montolí a l’univers visual; i Jordi Turú, al gràfic. Un format que, com explica el segell discogràfic, “li ha permès transgredir amb la fórmula pop i experimentar amb sintetitzadors, formes i textures ambientals i percussions electròniques”.

El procés de creació de l’EP ha estat “diferent” respecte el disc Entre fluids, també publicat per Halley Records. Ha estat més autogestionat i tots els equips creatius són del cercle proper del cantant. Triquell diu que, gràcies als concerts, han pogut invertir en el seu estudi i millorar els equips de gravació. “Tenim uns bons equips que fan que l’estudi vagi més enllà i no hem hagut de dependre d’agents externs i hem sigut més lliures en el procés creatiu”, remarca.

Reconeix que està “més orgullós” d’aquest EP que del primer àlbum que va publicar. “És més sòlid i és una proposta amb un concepte molt més interconnectat entre cançons amb una sonoritat que s’apropa més a les textures que a nosaltres ens agraden, el tractament bocal m’agrada molt més i he participat més activament en la producció”. Considera que tot això és “essencial per fer una obra que reflecteixi la realitat de qui ets, del teu entorn i de què vols plasmar amb la teva obra”.

“Més obscur”

L’EP, explica el segell discogràfic, s’emmarca en el concepte de la “por a perdre’s” tant a un mateix com a tot allò que passa tan de cop i que un no pot arribar o no vol presenciar. Fomo són les sigles de “fear of missing out”. “És sentir que la vida està passant i no estàs allà i que se t’escapa el tren”. Explica que és un síndrome de la seva generació que a través de les xarxes reben molts imputs i són conscients dels plans i activitats dels altres i d’aquí sorgeix la por a no estar present a tot arreu i ha perdre’t tots aquests plans.

El cantant reconeix que el temps que va passar sentint que “havia de ser una font d’informació constant” li feia perdre “el focus del que estava vivint” i la noció de qui és, on està i on va. “És un error pensar que com a creador de continguts tens el deure i la responsabilitat de fer-ho periòdicament i de manera excessiva”, assenyala.