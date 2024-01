Maria del Mar Bonet, Albert Pla, Elena Gadel i molts més a la nova temporada de la CavaUrpí

La temporada de la CavaUrpí tot just ha arrencat i, des d’aquest gener i fins al maig, durà a escenari alguns dels noms artístics del panorama musical: Albert Pla, Lluís Coloma, Judit Neddermann, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Roger Mas, Manu Guix, Andrea Motis i Elena Gadel. A més, el febrer acollirà un concert del mític grup sabadellenc Los Watts, en què se celebraran els 60 anys del naixement de la banda original de rock, famosa per vendre els ossos dels músics per comprar instruments –la campanya de crowfunding més macabra de la història–.

Una altra línia per la qual aposten UiU&Promotors són els concerts tribut a grans grups musicals. Comencen aquest divendres amb la Oreja de Van Gogh i continuaran amb Queen, els Beatles (grup tribut sabadellenc The Beatboys), Alejandro Sanz, El último de la fila, Tom Jones i Elvis Presley.

Hi passarà també un dels saxofonistes més reputats del món, Scott Hamilton, que tocarà amb Èlia Bastida i el trio Joan Chamorro. Carles Pineda I Josep M Farràs oferiran Jazzspirit. Laura Obradors i Assumpta Cumí actuaran plegades, amb Eduard Sáez al piano. El grup New Old School presentaran nou disc, de funk, soul, rock i blues. I hi haurà teatre: Elisenda Gutés i Dolors Boada oferiran Red Pontiac, de Pere Riera.