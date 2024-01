Pluja abundant a Sabadell 126 dies després

Jornada de paraigua i jaqueta gruixuda a Sabadell. Des de primera hora, la pluja ha estat protagonista a la ciutat, en una tònica de cel tapat i precipitació constant que s’allargarà fins a la nit. La pertorbació, a més, arriba acompanyada d’una baixada de temperatures, que també tindrà impacte durant el cap de setmana, ja amb un ambient més assolellat.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja constant d’aquest divendres a Sabadell ha de permetre assolir nivells pluviomètrics que superin els 20 litres per metre quadrat. En cas de complir-se el pronòstic del Meteocat, l’acumulació d’aigua suposaria viure el primer dia amb pluja abundant de l’any -quan se superen en un dia els 20 mm-.

Aquest mapa mostra les acumulacions de pluja i neu previstes pel model WRF. Destaquen els valors propers als 50 mm del litoral sud, si bé a l’Empordà amb prou feina arribaran als 5 mm.

Els gruixos de neu més importants es donaran al Pirineu, Prepirineu i Massís del Port. pic.twitter.com/rW7tybHozN — Meteocat (@meteocat) January 18, 2024

Cal anar molt enrere per trobar una jornada amb un volum d’aigua com el d’aquest divendres. Concretament, quatre mesos i quatre dies. O, el que és el mateix, 126 dies. Des del passat 15 de setembre, quan es van fregar els 53 litres per metre quadrat, a Sabadell no s’ha superat en cap jornada el llindar marcat pel Meteocat com a pluja abundant, segons dades de l’Estació Automàtica del Parc Agrari. Una situació que ha repercutit directament en la situació de sequera, amb més restriccions previstes a partir del mes de febrer per la manca de recursos hídrics.

De fet, les precipitacions han estat molt escasses en les últimes setmanes, amb algun plugim pràcticament imperceptible. Des de l’inici del 2024, la precipitació acumulada fins aquest divendres no arribava als 12 litres en total. La majoria dels quals -pràcticament 10- durant la jornada de la cavalcada de Reis, passada per aigua.

Neu a cotes baixes

La pluja i el fred seran extensius a tot el territori català. De fet, s’espera que l’episodi arribi també en forma de neu a diferents punts del país. La cota s’iniciarà al voltant dels 1.200 metres. Al llarg de la tarda, baixarà al quadrant nord-est i a la Terra Alta, on acabarà situant-se entorn dels 200 metres a partir del vespre. A més, també podria afectar comarques pròximes a Sabadell, com el Vallès Oriental, segons marca el mapa.