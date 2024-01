El vòlei masculí del Club Natació Sabadell remunta i guanya amb autoritat (3-1)

Remuntada i victòria contundent. El Club Natació Sabadell ha guanyat amb autoritat el CV Saragossa per 3-1 en la represa de la competició després de la llarga aturada nadalenca i es consolida a la zona privilegiada -provisionalment ocupa la quarta posició- del seu grup de la Superlliga2 masculina.

Els jugadors sabadellencs no han sortit concentrats en el primer set tot i avançar-se amb un 7-3. Un temps mort sol·licitat pel tècnic visitant, Diego Carreras, ha servit per capgirar el marcador, recolzant-se en el bon joc de Javier Jarque (13-18). Roberto Pozzato també ha intentat canviar la dinàmica, però sense èxit i els aragonesos s’han anotat aquest primer parcial per 17-25.

Reacció inapel·lable

La reacció ha arribat al segon set, amb un Club Natació Sabadell molt més endollat que ha millorat en el joc defensiu i també en el d’atac, gràcies principalment a Eric Hernàndez, Xavi Solanellas i Lalo Amorós. De fet, no ha donat cap opció al Zaragoza (25-13) per igualar el marcador.

El guió s’ha mantingut en el tercer set, gairebé un calc de l’anterior, amb una superioritat total del Sabadell, que s’ha tornat a imposar pel mateix guarisme, 25-13. El Zaragoza ha recuperat el seu nivell en el quart set aprofitant una certa desconnexió local, la qual cosa ha propiciat un equilibri fins al 10-8. Després d’un temps mort sol·licitat per Roberto Pozzato, el Club Natació s’ha tornat a concentrar en el joc i s’ha distanciat fins al 16-9 per sentenciar definitivament el partit amb un 25-17 que li permet sumar tres valuosos punts en aquest retorn a la lliga.