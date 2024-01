El Ballet de Kiïv torna a triomfar a La Faràndula

‘El Trencanous‘ de Txaikovski és una de les obres referents del ballet. Per aquest motiu representar-la requereix una gran precisió i tècnica. Detalls que, aquest diumenge, el Ballet de Kíiv va deixar ben clar que domina a la perfecció. I és que la companyia ucraïnesa va meravellar La Faràndula amb una sobra actuació. El format escollit per la cita va ser una peça en dos actes basada en un llibret que és una adaptació del conte d’E. T. A. Hoffmann titulat ‘El Trencanous i el rei Ratolí’.

Al so de les melodies de Txaikovski, un vestuari ple de detalls i una coreografia molt sòbria l’espectacle va anar introduint els espectadors dins d’un meravellós món màgic. També hi van ajudar els decorats, conformats per un saló de palau fix i una gran lona- que alternant-se- va representar escenaris com un poble i un bosc nevat. D’aquesta manera el Ballet de Kíiv va explicar la història de Clara Stahlbaum, les seves aventures amb el Trencanous i la seva batalla amb els ratolins.

Així doncs, els ucraïnesos, van tornar a delectar el públic sabadellenc dos anys després de la seva última actuació a la ciutat quan van representar el ‘Llac dels cignes‘.

Fotos David Chao