Tot i que la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per connectar amb Castellar del Vallès ha entrat en una nova fase, els retrets entre les parts continuen. Ara, per la signatura del conveni de la infraestructura un cop aprovat a finals d’any el canvi normatiu que traspassava les competències per a l’execució de l’obra a la Generalitat.

Aquest dilluns, Salvador Illa, cap de l’oposició i primer secretari del PSC, ha apuntat al Govern de la Generalitat per avançar en la firma del document que ha de permetre iniciar les obres de la futura carretera vallesana. “El conveni de la B-40 [ronda Nord] havia d’estar signat el març de l’any passat. Vull saber per què no està signat”, ha expressat en una entrevista als Matins de TV3.

El líder socialista a Catalunya ha lamentat que les parts implicades s’hagin espolsat les responsabilitats en aquest llarg procés de negociació, que havia de culminar el juliol de l’any passat després de l‘aprovació dels pressupostos de la Generalitat, fruit de l’entesa entre ERC i el PSC. “Vam arribar a uns acords i estan signats. Complim-ho”, ha remarcat.

Illa també ha expressat la voluntat de negociar els comptes catalans del 2024, sobre els quals ja s’han intensificat converses en les darreres setmanes. “Volem que hi hagi pressupostos, però depèn que ERC i el president Aragonès compleixin. Està en joc la seva credibilitat”, ha reiterat durant l’entrevista.