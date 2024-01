La Generalitat i l’Estat escenifiquen una nova fase per a la ronda Nord

La consellera de Territori, Ester Capella, i el ministre de Transports, Óscar Puente, es van reunir dimecres a Madrid amb diferents punts d’àmbit català sobre la taula, entre els quals el futur de l’Aeroport del Prat o el traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. La trobada, però, també va servir per constatar el seguiment d’un dels temes que més ha ocupat l’actualitat sabadellenca els darrers temps: la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per connectar Castellar del Vallès.

Sobre aquesta qüestió, Puente i Capella van acordar que el ministeri continuï treballant al conveni pel qual la Generalitat ha de desenvolupar el tram que dona continuïtat al corredor entre Terrassa i Sabadell. Per tancar aquest assumpte calia que el Congrés aprovés un dels decrets anticrisi de l’executiu espanyol. Tràmit que, finalment, es va superar.

El darrer Consell de Ministres de l’any 2023 va traspassar les competències al departament de Territori, que s’haurà d’encarregar de licitar i executar els treballs. La construcció de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que unirà el Quart Cinturó amb la carretera de Castellar a través de Can Deu, passava així a mans del Govern de la Generalitat després d’una modificació en la normativa en l’àmbit estatal per fer possible la infraestructura, que continua accelerant.