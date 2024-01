Abde Damar i David Soto: arribar i moldre en el Centre d’Esports Sabadell

Van ser presentats a les instal·lacions del concessionari Movento Sarsa Skoda de la nostra ciutat i com a curiositat, Abde Damar i David Soto no només ja s’han estrenat amb la samarreta arlequinada sinó que també han celebrat gols. D’això se’n diu arribar i moldre.

Abde Damar, el jove (23 anys) davanter d’origen marroquí cedit per la UD Ibiza, va debutar a Palamós fent el gol de la victòria i diumenge passat, va obrir la remuntada davant el Celta Fortuna amb la seva segona diana. “No m’havia passat mai aquesta circumstància de fer gols abans de la presentació i estic molt content perquè han servit per sumar punts. El més important és ajudar l’equip”, ha explicat.

Convèncer un jugador d’un club de play-off per venir a un equip en zona de descens no és fàcil. El mateix director esportiu, Carlos Ronsede, ho reconeixia i agraïa la predisposició dels protagonistes. “No era una qüestió de convèncer sinó de creure en la proposta. El Sabadell és un club gran i històric i m’ho vaig prendre com un repte molt bonic al davant”, ha subratllar un Abde “molt sorprès per la qualitat de la plantilla. Això es nota en els entrenaments”.

Era el mateix discurs de David Soto, qui va deixar la Ponferradina, actual líder del grup, per aterrar com a cedit a la Nova Creu Alta. “He notat una gran qualitat humana i futbolística en aquest vestidor i això és fonamental per aconseguir l’objectiu. Tothom ens ha rebut molt bé i vull continuar creixent com a futbolista i persona. El cos tècnic em va transmetre la confiança que podia fer grans coses. Més gols? M’afavoreix el joc vertical que practiquem, però és igual qui marqui si l’equip guanya”.

Ara, Abde i David Soto ja pensen en el pròxim compromís a Las Gaunas davant el SD Logroñés. Significarà la primera oportunitat de sortir de la zona de descens: “és un rival directe i hem de sortir amb la mentalitat de fer bé les coses i donar el màxim”,han coincidit els dos nous jugadors arlequinats, que ha estat rebuts pel gerent de Movento Sarsa, Jordi Domènech. “És un orgull per a nosaltres participar d’aquest acte que referma la nostra aposta de patrocini amb el Centre d’Esports. De fet, som dues entitats paralel·les perquè hem fet el Centenari”.

Rosende i el mercat

El director esportiu arlequinat, Carlos Rosende, va mostrar-se molt satisfet de les tres incorporacions fetes: “Hem estat un dels clubs agitadors del mercat i penso que hem augmentat el nivell de la plantilla en molts aspectes. Ara l’equip competeix de debò per salvar-se i té més capacitat global per defensar i també per atacar els espais”, ha dit.

La cinquena baixa de Carlos Beitia -el Real Unión sembla el seu nou destí- podria no ser l’última. “Si fos per mi, no sortiria ningú més, però si sorgeix alguna opció, ho valorarem. És el que toca fer, tenint en compte els interessos del futbolista i també del club. No es pot descartar res”. Ha posat l’exemple del mig del camp: “amb la recuperació de Raúl Baena i Sander Ballero, pensem que és una parcel·la ben coberta ara mateix, i per això no va haver-hi cap problema per atendre la petició de Beitia”.

Sobre altres posicions, veu suficient material també en la zona d’atac -encara que continuen els rumors sobre la continuïtat de Manel o Cristian Herrera- i Rosende, en canvi, admet que la zona defensiva va coixa d’efectius. S’està treballant per incorporar un lateral dret i un central. “No és gens fàcil encaixar els desitjos i el que volen jugadors i altres clubs, però treballarem els pròxims dies per aconseguir l’objectiu”.

D’altra banda, Rosende ha aprofitat l’oportunitat per destacar “la gran feina del Futbol base dels últims anys” que s’ha reflectit amb el salt de jugadors com Vladys, Sander o el més recent de Marru, i el suport de l’afició: “s’ha creat una gran comunió i una atmosfera especial a l’Estadi i tot això és molt positiu”.

