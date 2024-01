El Teatre de La Faràndula ha ‘viatjat’ aquest diumenge al cor de l’Índia. Tot en un espectacle organitzat per la Fundació Vicenç Ferrer, en col·laboració amb el Centre Asana, amb finalitats solidàries. Així doncs, l’entitat ha preparat la cita per recaptar fons per als nens en situació de pobresa al Nepal, país amb grans necessitats i en el que la fundació està començant a treballar després de dècades de feina a l’Índia.

D’aquesta manera s’ha preparat un espectacle de dansa típica del país asiàtic. Concretament, el públic ha pogut presenciar el musical Pretty Woman en la seva versió de Bollywood. Abans d’alçar el teló, però- i a tall de petita presentació- ha aparegut a escena Carme Manyelic. La delegada a Sabadell de la Fundació Vicenç Ferrer ha pres la paraula per comunicar el seu adeu al càrrec i valorar la seva etapa a l’entitat.

A continuació ha presentat al seu relleu, Toni Sales, i aquest ha donat pas al gerent de la Fundació, Carles Coarasa. El directiu ha entregat, per sorpresa, un ram de flors a Manyelic i ha destacat les seves dues dècades de feina. A més a més, també ha parlat dels nous projectes de l’entitat i ha expressat la seva voluntat d’expandir la seva tasca solidària al Nepal.

Després dels parlaments ha començat l’espectacle. Amb un vestuari molt colorit i un decorat minimalista, aquest ha presentat la ja coneguda història de Pretty Woman en un format en què ha predominat la dansa combinada amb breus moments de veu en off per presentar l’argument. Així doncs, les melodies índies han anat ‘conquerint’ La Faràndula i amb el seu ritme han conquerit al públic sabadellenc.

Fotos David Chao