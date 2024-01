Sabadell va estrenar aquest dissabte la seva condició de Capital de la Cultura Catalana. L’artista encarregada de fer-ho va ser la pianista Laura Andrés i no ho va fer sola, ja que l’ha acompanyat Roser Loscos al so del violí. Envoltades d’un fum blanc, i entre gran expectació, ambdues músiques van transportat el Teatre Principal a un viatge espacial.

D’aquesta manera va començar la presentació de Vennus, el nou disc de la sabadellenca. Un viatge musical, tal com ella ha expressat, que mitjançant 10 cançons ha transportat al públic-metafòricament- per l’espai. És així com el punt d’inici s’ha representat amb tonades com Stardust, un acostament i aterratge a un planeta desconegut. Acompanyant els primers temes s’ha mostrat un cercle de llum vermella que ha anat envoltant Andrés generant la sensació d’una nebulosa i atmosfera d’un planeta. S’ha jugat amb les sensacions gràcies a la llum i també amb sons de fons i l’acompanyament de Loscos, que donava ambientació a un concert que ha estat molt immersiu i sensorial.

És així com el concert va anar avançant fins a un terreny més personal. En aquest una emocionada pianista- contenta d’actuar a casa- va parlar de desitjos, records i emocions a través de melodies com Anhel o Flame. Com a tornada del viatge espacial va sonar The Retour, un tancament a tota aquesta travessia que entre música, llums i efectes va omplir el Principal d’una gran dòsi de cultura nostrada. És així com Laura Andrés i Roser Loscos van anar transportant al públic pel seu univers, arrancant una gran ovació final i llançant un missatge d’amor a la cultura local: “llarga vida a la cultura sabadellenca”.

Fotos Aina Torres