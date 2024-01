Sabadell estrena la seva condició de Capital de la Cultura Catalana

L’any de Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana ja ha començat. Si el passat dijous l’Ajuntament va presentar el programa al Teatre Principal, aquest dissabte el mateix indret ha acollit el concert inaugural de la cita. L’encarregada de fer els honors ha estat la pianista sabadellenca Laura Andrés i no ho ha fet sola, ja que l’ha acompanyat Roser Loscos al so del violí. Amb un teatre ple i un públic entregat ambdues músiques han posat el so i el color a una jornada que ha començat amb el discurs institucional de l’alcaldessa, Marta Farrés.

Fàbrica de cultura

La benvinguda al mes d’un miler d’activitats culturals, tal com es va expressar en la cita de presentació, ha arrencat amb una bona cua a l’entrada del Principal. La gratuïtat de les entrades i, sobretot, l’expectació per veure l’acte inaugural han generat una gran entrada al recinte sabadellenc. Una sala que a poc a poc ha anat omplint-se amb un escenari on predominava un clar protagonista, el piano. Tot i això, abans de l’espectacle musical ha tocat el parlament institucional amb el discurs de l’alcaldessa.

En aquest, Farrés ha destacat l’orgull que representa el títol de capital i també el fet de tenir una gran xarxa d’entitats. “Hem evolucionat fins a ser una fàbrica de cultura tant local com de país, aquest any ens ha de servir per veure-ho més i anar tots a l’una”, ha assegurat. L’alcaldessa també ha reivindicat el suport a la cultura arran dels “valors, la saviesa i la diversitat que ens aporta i que tenim a la ciutat gràcies a totes les entitats que hi treballen”.

Viatge a Vennus

Després del parlament, i envoltada de fum blanc, han aparegut Laura Andrés i Roser Loscos. D’aquesta manera ha començat la presentació de Vennus, el nou disc de la sabadellenca. Un viatge musical, tal com ella ha expressat, que mitjançant 10 cançons ha transportat al públic-metafòricament- per l’espai. És així com el punt d’inici s’ha representat amb tonades com Stardust, un acostament i aterratge a un planeta desconegut. Acompanyant els primers temes s’ha mostrat un cercle de llum vermella que ha anat envoltant Andrés generant la sensació d’una nebulosa i atmosfera d’un planeta. S’ha jugat amb les sensacions gràcies a la llum i també amb sons de fons i l’acompanyament de Loscos, que donava ambientació a un concert que ha estat molt immersiu i sensorial.

D’aquesta manera el concert ha anat avançant fins a un terreny més personal. En aquest una emocionada pianista- contenta d’actuar a casa- ha parlat de desitjos, records i emocions a través de melodies com Anhel o Flame. Com a tornada del viatge espacial ha sonat The Retour, un tancament a tota aquesta travessia que entre música, llums i efectes ha omplert el Principal d’una gran dòsi de cultura nostrada. És així com Laura Andrés i Roser Loscos han anat transportant al públic pel seu univers, arrancant una gran ovació final i llançant un missatge d’amor a la cultura local: “llarga vida a la cultura sabadellenca”.