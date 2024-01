Si fem una recerca ràpida en qualsevol portal immobiliari i establim alguns filtres en els habitatges en venda a Sabadell, veiem com molts dels pisos d’obra nova que hi ha actualment al mercat disposen de piscines privades per als veïns. A Idealista, per exemple, de 136 pisos nous en venda, més de la meitat (75) disposen d’un equipament per al bany comunitari.

L’escenari de sequera, amb futures restriccions a la vista, ha provocat, per ara, relatiu escepticisme entre algunes promotores i constructores de la ciutat, que apel·len al compliment de la normativa quan s’hagin d’aplicar les limitacions. De fet, algunes promocions en marxa s’estan construint igualment amb les piscines d’obra, a l’espera de saber quina conjuntura hi haurà quan finalitzin les edificacions i entrin els veïns a viure-hi. “No sabem com evolucionaran les mesures ni tampoc si continuaran vigents a l’estiu o quan s’entreguin els immobles”, coincideixen a valorar.

Incertesa entre les parts

De moment, fonts del sector consultades admeten que no han rebut cap indicació per part de les administracions, malgrat que en els habitatges nous amb piscines, habitualment, són els encarregats d’omplir-les abans de fer l’entrega de claus. Mentrestant, la incertesa creix -també entre els compradors i inquilins- a mesura que es van coneixent més accions per fer front a l’escassetat d’aigua.

En aquest sentit, les mateixes veus apunten a la possibilitat d’explorar altres opcions –com l’aigua salada– per poder omplir piscines, tot i que la postura, per ara, és d’esperar a veure quin és l’escenari en el futur -amb el desig expressat que la pluja arribi aviat amb força-. Amb tot, en algun cas puntual, admeten, els dubtes han frenat la voluntat construir una piscina particular, obrint la porta a altres opcions que no suposin una despesa massiva de recursos hídrics. Una realitat que també té impacte en la configuració de jardins, condicionats avui per les limitacions de reg de la gespa.

L’Ajuntament, encarregat de les sancions

Per la seva banda, fonts municipals remarquen repetidament que les piscines de noves promocions no es podran omplir, igual que les municipals. Només es podrà fer a les cobertes, sempre que es compensi amb no fer ús de les dutxes. Des del consistori, a més, reiteren que tot plegat és una decisió de la Generalitat i que l’Ajuntament no marca els criteris. De fet, fins ara no s’han definit les hipotètiques sancions en cas d’incompliment de la normativa.

En el portal de la sequera de la Generalitat, el Govern català estableix que les multes aniran en funció de les ordenances i reglaments municipals vigents, que en molts casos no inclouen cap apartat referent a la sequera.”Els titulars dels serveis d’abastament són els competents en l’aplicació del règim sancionador que afecta els usuaris d’aigua de xarxa”, especifiquen, atorgant la responsabilitat a cada administració municipal.

La responsabilitat ciutadana

Més enllà de qüestions administratives, en els últims dies, veïns de zones com el Centre han advertit amb sorpresa i indignació com algunes promocions en marxa aprofitaven els últims dies sense prohibicions per omplir les piscines de blocs que estan a punt de quedar enllestits. Els nous habitatges de Sabadell es troben en una espècie de llimb, amb la moralitat i la legalitat compartint un terreny pantanós, enfangat per les diferències evidenciades entre les parts.

En qualsevol cas, l’obligació de complir la normativa que entrarà en vigor pròximament canviarà les condicions previstes dels immobles en el moment de la compra si encara no s’han omplert les piscines. Alhora, sembla evident que les accions també poden condicionar noves edificacions projectades. Un context que, observant l’evolució dels valors pluviomètrics i l’agreujament del problema de la sequera, segurament, convidarà a obrir el debat i ampliar la mirada sobre el futur desenvolupament urbanístic i residencial de les ciutats.