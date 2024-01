L’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha començat a fer cirurgies ambulatòries per extirpar les glàndules paratiroides en el tractament de l’hiperparatiroïdisme primari. D’aquesta manera, els pacients poden marxar a casa el mateix dia i fer la recuperació en el seu domicili. Dues persones s’han sotmès a la intervenció amb resultats favorables. La previsió és que una vintena més puguin beneficiar-se d’aquest procés en breu. Poden accedir a l’operació malalts que no presentin patologia paratiroïdal multiglandular, que no tinguin cap malaltia greu i que formin part del grup amb un baix risc anestèsic. A més, per poder-la executar és necessari que els adenomes paratiroidals i les glàndules paratiroides afectades estiguin doblement localitzats.

Les glàndules paratiroides són quatre petits cúmuls de teixit endocrí que se situen al coll, adossades al tiroide, i que tenen com a funció mantenir constant la concentració de calci en la sang. La causa més freqüent per la qual un pacient s’hagi d’operar de les glàndules paratiroides és l’hiperparatiroïdisme primari, una malaltia en la qual una o més paratiroides augmenten de mida i produeixen un augment de calci en la sang.