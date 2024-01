Noelia Hurtado (Cambra de Comerç): “Ajudem a trobar els millors ajuts per a les empreses en l’àmbit digital”

La Cambra de Comerç de Sabadell ha incorporat la consultora Noelia Hurtado, com a assessora de l’Oficina Acelera Pyme. Un projecte que, en col·laboració amb la Cámara de España i Red.es, vol donar impuls a la transformació digital mitjançant l’adopció d’una cultura, ús i aprofitament permanent de les TIC en les estratègies empresarials. Des de la Cambra s’ofereix un servei personalitzat dirigit a pimes, autònoms i emprenedors, amb independència del sector o les seves dimensions.

Quina és la situació actual de les empreses, en un món globalitzat? Estem en un entorn socioeconòmic molt canviant, i les empreses més competitives són les que tenen capacitat de resiliència. I això vol dir que les empreses necessiten veure de quina manera es poden adaptar a tots els canvis constants que s’estan vivint. Totes les empreses tenen possibles estratègies de creixement.

Creixement i digitalització van agafats de la mà? Hi té molt a veure. Actualment, qualsevol palanca de creixement que vulguem impulsar va relacionada amb una estratègia de digitalització. Quan tenim el què, per créixer, hem de decidir el com portar-ho a terme, i aquí hi ha digitalització.

Què podem entendre per digitalització? És un tema molt ampli, però podem parlar de l’aplicació d’intel·ligència artificial, de digitalitzar processos, i també de coses senzilles, com substituir la caixa registradora per un programari automatitzar, implementar un ERP… Hi ha moltes solucions que totes elles es poden enfocar en eines que t’ajuden a accionar una palanca de creixement, que passat un temps estiguis en una posició que t’hagi permès guanyar competitivitat.

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell, què oferiu? Atenem de manera personalitzada cada empresa interessada, sensibilitzant, a través de l’organització de sessions gratuïtes, sobre com la transformació digital suposa una oportunitat estratègica per a la productivitat i competitivitat de les empreses, i som un punt de connexió entre oferta i demanda, entre empreses usuàries i proveïdors de tecnologia.

I per poder formalitzar la sol·licitud per optar al Kit Digital? Si vens amb l’ordinador, sortiràs amb la sol·licitud feta. Ajudem a trobar les millors opcions per obtenir ajuts en l’àmbit de la digitalització, establir la millor estratègia en Màrqueting digital i a definir l’estratègia de digitalització més adequada en funció de les necessitats de l’empresa sol·licitant.

Quin és el termini des de la sol·licitud fins a l’atorgament de l’ajut? És un tràmit que és força àgil, i normalment en un màxim de dos mesos tens l’ajut per al Kit Digital. A partir d’aleshores, tens fins a sis mesos per implementar quina solució necessito per a la meva empresa, i després l’agent digitalitzador té tres mesos per a la implementació. Per tant, en nou mesos es pot tenir en funcionament.

En quins àmbits puc invertir l’ajut per al Kit Digital? El ventall és molt ampli, ja que disposa de 12 categories diferents. Alguns d’ells són el: disseny professional de la pàgina web, amb obertura des de qualsevol dispositiu; instal·lació d’una solució ERP (Enterprise Resource Planning) per agilitzar i optimitzar les operacions i augmentar la productivitat; creació i gestió de perfils en aquestes plataformes per incrementar la presència de la marca i interactuar amb els clients o l’assessorament especialitzat en la gestió i aprofitament de les dades empresarials –Business Intelligence–.

Quin paper juga la intel·ligència artificial en les empreses? És molt important que les empreses prenguin consciència de la importància d’estudiar de quina manera es pot aprofitar les solucions d’IA que existeixen en el mercat, i com aquestes poden millorar processos, com l’atenció als clients o els diversos processos que se segueixen dins de l’empresa.

I amb la ciberseguretat? Cada vegada la informació està menys controlada i s’han de posar més barreres de seguretat per al control de la informació. Avui dia ja és una qüestió vital per a les empreses. Com també ho és formar als treballadors de totes les entitats, perquè la majoria dels atacs informàtics venen a través del correu electrònic.