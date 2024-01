Samantha Hudson, Cala Vento i Marala, al cartell de l’Embassa’t 2024

L’Embassa’t ha fet pública la segona llista dels noms que actuaran durant la 16a edició del festival de música independent: Samantha Hudson, Cala Vento, Marala, Aines, Merca Bae, 2manyzorras, ALVVA, Mareo, Nerve Agent i Senda Fatal.

L’organització torna a apostar per artistes joves i sons més emergents i alternatius del panorama català. L’Embassa’t 2024, que se celebrarà del 16 al 19 de maig al Parc Catalunya de Sabadell, oferirà una barreja d’actuacions de nous talents i artistes de llarga trajectòria, en un cartell que ja compta amb músics de referència com Antònia Font, Guillem Gisbert, Mushkaa o Rusowsky.

La icònica cantant, actriu i activista queer Samantha Hudson, qui acaba de guanyar el MTV EMA a Millor Artista Espanyola, és una de les veus joves amb més renom que trepitjarà un dels escenaris de l’Embassa’t per presentar el seu últim treball AOVE Black Label. Promet un espectacle subversiu i revolucionari on performa a un animal salvatge per generar al públic una sensació entre eufòria i col·lapse.

Durant el cap de setmana, la banda de pop-rock Cala Vento, que ja són un clàssic del festival (2017 i 2019), també interpretarà en directe el seu quart i últim disc Casa Linda, situat al podi de les llistes dels millors àlbums de 2023 per mitjans i crítics musicals.

El trio Marala, compost per la catalana Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra Monfort, s’estrenarà a l’Embassa’t amb una actuació contundent i esperançadora plena de cançons que honren el passat i la tradició, però que parlen del present a través de melodies fresques i innovadores.

Aposta per la diversitat de gèneres musicals

Les sessions del breakbeat fosc, groove i rebel de l’artista AINES, els sons melòdics i versàtils del reconegut productor i dj madrileny Merca Bae, i la màgia dels hits disco barrejats amb techno i electrònica del duet 2manyzorras, format per Charlie Pee i Ariadna Oski, són alguns dels altres noms que ha revelat l’organització de l’Embassa’t aquest dimarts.

Un nou cartell que també inclou a DJ ALVVA, que barreja la música club amb ritmes percussius i la intensitat del soundsystem; al col·lectiu Mareo, que va néixer per reivindicar el gaudir de tots els estils de música, punxant des de sons club de la vella escola americana, fins a bakalao espanyol o changa-tuki venezolano; a la banda d’electrònica punk Nerve Agent; i a les sessions rítmiques però emotives de Sensa Fatal.

Al llarg de quinze anys, l’equip de l’Embassa’t ha dissenyat els seus cartells fent una acurada selecció artística que mostra el més destacat de cadascuna de les escenes musicals del moment. Durant aquesta setzena edició, el millor del pop-rock, la música urbana i l’electrònica catalana tornarà als escenaris del festival de Sabadell.

Els noms més destacats de la setzena edició

El passat 15 de desembre el festival Embassa’t ja va desvetllar alguns dels caps de cartell de l’edició d’enguany. Antònia Font oferirà el concert inaugural el dijous 16 de maig i, durant el cap de setmana, també passaran pels escenaris del festival grans artistes de renom com Guillem Gisbert, Rusowsky, Ralphie Choo, Claraguilar, Dalila i Maria Hein. La jornada final de diumenge 19 de maig l’encapçalaran els concerts de Mushkaa, Flashy Ice Cream i la DJ Anna Gisbert. Un cartell de cloenda que han elaborat els mataronins The Tyets, grup amb qui l’Embassa’t manté un lligam especial des de fa anys. Finalment, aquesta setzena edició també celebrarà, el diumenge 9 de juny, el Petit Embassa’t, una jornada dedicada als més petits de la família amb l’actuació de El Pot Petit amb la Black Music Big Band.