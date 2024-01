FOTOS | El centre cívic de Sant Oleguer acollirà temporalment l’Escola de Música

El centre cívic de Sant Oleguer serà seu de l’Escola Municipal de Música de forma temporal. Les obres d’ampliació de l’equipament de Sol i Padrís, ara executades en un terç, permetran acollir les aules d’aquest centre de formació fins a la construcció del futur conservatori de música, un equipament encara sense data ni projecte definit.

El centre cívic de Sant Oleguer, que va néixer el 1997 fruit d’una reivindicació veïnal, ara es fa gran: “Amb l’ampliació, es podran acollir més activitats i acollirà, temporalment, l’Escola Municipal de Música”, assegurava ahir l’alcaldessa, Marta Farrés, durant la visita d’obres.

Les aules se situaran a la planta superior del centre cívic fins a la construcció d’un nou equipament, que previsiblement s’aixecarà a l’Eix Macià: “Esperem que, a finals d’aquesta legislatura, puguem posar la primera pedra del futur conservatori”, afegia l’alcaldessa. Un cop les sales quedin lliures, es destinaran de forma definitiva a usos d’activitats del centre cívic i veïnals.

Més d’un terç de l’ampliació prevista ja està feta. Les noves obres, pressupostades en 3,1 milions d’euros, permetran guanyar el doble de la superfície actual, fins a 2.735 metres quadrats. En concret, es crearan quatre volums nous sota criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica. Segons van avançar durant la visita d’obres, ja s’ha edificat l’estructura i ara començaran els treballs de distribució interior i les instal·lacions.

També han acabat les obres corresponents als dos volums situats a cada banda del vestíbul actual de l’edifici: el que es destinarà a administració i el que es convertirà en la nova consergeria. Per últim, també avançaven s’adequarà el servei de bar del centre cívic, que funcionarà de nexe entre l’edifici actual i l’ampliació principal.

Aquest projecte fa anys que es reivindica: de fet, l’ampliació la va començar a projectar l’anterior govern quadripartit (2015-2019) i ara s’executen aquests treballs. Les obres, segons les previsions municipals, estarien enllestides a finals de 2024, quan les entitats podrien estrenar aquests nous espais.

Més inversions al barri

L’alcaldessa va aprofitar per repassar altres actuacions al barri, valorades en més de dos milions d’euros: la remodelació de l’entorn escolar del Joaquim Blume, l’asfaltat de la ronda Bellesguard i el carrer d’Olzinelles, entre d’altres.

D’altra banda, també apunta la renovació de les pistes de petanca de la ronda Bellesguard i projectes com ara la pista esportiva Nostra Llar–previst a finals d’aquest trimestre–, la rehabilitació de la balustrada de Nostra Llar –prevista per a finals d’abril–.

També hi ha actuacions que ara s’estan tramitant, com per exemple la rehabilitació dels ferms i voreres de Calassanç Duran, que actualment es troben en mal estat; la remodelació d’un tram de la vorera entre els carrers Covadonga i Xaloc i la vorera del carrer de Gorina i Pujol. Aquests darrers projectes estan en fase de licitació. Entre d’altres, també es preveu la renovació i reposició d’arbrat.