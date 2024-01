Els joves ‘assalten’ el ple de Castellar davant els dubtes de l’oposició

El debat sobre les oportunitats i els espais per als joves castellarencs és recurrent al municipi. L’oferta d’oci i cultura i les sortides professionals i en matèria d’habitatge han esdevingut reivindicacions constants al Govern local. Sobre la qüestió, en una entrevista al Diari, l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, va defensar que l’Ajuntament està sempre obert a les propostes que arriben per part d’entitats i grups juvenils, estudiant-les per ser integrades en les polítiques del consistori.

El ple d’aquest mes de gener va servir per aprovar el nou pla local de joventut després d’un debat en què alguns grups de l’oposició -especialment ERC i la CUP, que es van abstenir- van expressar els seus dubtes al voltant d’un document que ha de servir per millorar els espais i les possibilitats del col·lectiu.

Un document amb quatre eixos

La regidora d’Educació, Infància, Joventut i Innovació, Anna Riera, va defensar el pla com una eina de consens per coordinar les polítiques, exercint de marc de referència per les actuacions al llarg del mandat i “amb voluntat de definir una radiografia del municipi”. El document aprovat, que arriba després que l’anterior pla caduqués el 2020, parteix de quatre eixos: emancipació -en formació i habitatge-, referencialitat -amb La Fàbrica com a principal punt de trobada-, transformació social -fomentant la participació, la cultura i l’oci-, i la comunicació per millorar els vincles entre l’administració i els joves.

El nou pla -que ha integrat la veu d’unes 200 persones de diferents àmbits, segons assegura el Govern local-, dibuixa un escenari fins al 2027, mitjançant un text “viu”. L’esperit del mateix pretén respondre a les necessitats detectades per col·lectius del municipi, obrint la porta a les aportacions d’agrupacions i entitats com Vilabarrakes. “Convençuts que podem fer moltes coses junts”, va assegurar la mateixa Riera. “El nou pla representa un pas més en les polítiques de joventut, però també un punt i a part, perquè la nova realitat socioeconòmica així ho demanda”, va concloure.

Crítiques d’ERC i la CUP

Amb tot, les exposicions del Govern local de Som Castellar-PSC no van convèncer alguns regidors de l’oposició, que coincideixen en la necessitat de tractar la qüestió com una prioritat. Els grups d’Esquerra i la CUP van criticar la “visió centralista del document, amb La Fàbrica com a únic punt de trobada”, va lamentar la regidora d’Esquerra Susan Galí. Així, va reclamar contemplar més equipaments per als joves, potenciant llocs de trobada com l’Esbart Teatral o la zona de l’skatepark.

També va abstenir-se la portaveu cupaire Marga Oncins, que considera que la proposta elaborada és “plena de dubtes” i amb “objectius eteris i inconcrets”. Per la seva banda, Junts per Castellar i Ara Toca van votar a favor, remarcant que la situació dels joves és una qüestió urgent que cal abordar conjuntament, sense tenir en compte colors i fugint de partidismes.