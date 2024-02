El Banc Sabadell tanca l’any amb uns guanys rècord de 1.332 milions d’euros

El Banc Sabadell va tancar el 2023 amb un benefici rècord de 1.332 milions d’euros, segons ha informat aquest dijous en un informe publicat a la CNMV. La xifra suposa un increment del 55,1% respecte al 2022, quan els beneficis van ser de 859 milions.

El banc va aconseguir uns ingressos per al negoci bancari de 6.109 milions d’euros, un 15,5% més anual, amb un marge d’interessos de 4.723 milions (+24,3%), que va compensar la caiguda del 7% de les comissions netes, que van situar-se en els 1.386 milions. La rendibilitat va pujar fins a l’11,5%, mentre que la ràtio de capital CET1 es va situar en el 13,21%. El negoci britànic del Sabadell, TSB, també segueix sent positiu, amb una contribució als comptes de 195 milions.

Davant d’aquests resultats, el Consell d’administració del Banc Sabadell ha aprovat un pagament de dividend complementari de tres cèntims per acció i una nova recompra d’accions de 340 milions. Si es valida a la Junta d’Accionistes, la remuneració total per als accionistes serà de 666 milions, un 55% més que en l’exercici anterior. “El compromís de les persones que treballem a Banc Sabadell ha millorat de manera espectacular el 2023, com indica la darrera enquesta de clima. És el factor clau que explica la millora de la satisfacció dels nostres clients. Els magnífics resultats financers són també conseqüència de la profunda transformació experimentada durant els darrers anys”, ha explicat el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno.