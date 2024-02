2015-2024: de nevar a batre un nou rècord a Sabadell

Aquest passat diumenge, 4 de febrer, va fer nou anys d’una de les darreres emblanquinades a la ciutat, malgrat que no fos la més destacada, com sí que ho va ser la del 7 de març de 2010, va ser suficient per deixar diverses imatges de postal a Sabadell. Durant aquell dimecres de rigorós hivern, la temperatura màxima no va superar els 5 graus i la mínima es va situar als 0,5 graus, segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons l’edició del Diari de Sabadell, el Parc Catalunya o el Santuari de La Salut van ser alguns dels punts de la ciutat amb gruixos més destacables. Tot i la persistent nevada de primera hora del matí, al migdia la situació es normalitzaria, i només l’escola Agnès Armengol i l’Institut Jonqueres van suspendre les classes.

Nou anys després, l’escenari ha canviat radicalment: de nevar, a batre un nou rècord de temperatura màxima, el segon de manera consecutiva. Segons el termòmetre del Meteocat, Sabadell va tocar sostre aquest passat diumenge, arribant fins als 22,9 graus, essent la temperatura més alta registrada, des que hi ha dades, en un mes de febrer. El darrer precedent amb uns registres tan alts daten del 3 de febrer del 2020, quan aleshores el termòmetre de l’estació automàtica es va enfilar fins als 22,7 °C.

Des del 2009 i fins al 2018, mai s’havien superat els 21 graus de temperatura màxima en un mes de febrer a Sabadell. A excepció dels darrers quatre anys (2020-2024), les temperatures més altes sempre s’havien registrat durant la segona quinzena de mes. La calorada del passat diumenge també va batre un rècord històric a l’Observatori Fabra en un mes de febrer. Segons les dades de l’estació ubicada a Collserola se’n van registrar 23,2, la més alta des del febrer de 1914.