Les darreres cinc grans nevades a Sabadell

No és habitual veure els carrers de Sabadell enfarinats de neu. La tímida nevada d’avui a Sabadell no ha quallat, però sí que ha estat força excepcional, perquè el termòmetre marcava per sobre dels zero graus. És un fenomen poc comú, però que pot passar. Segons el Meteocat, es produeix quan hi ha precipitació i per sota de la isozero (altura a la qual es troba una temperatura de 0 °C) l’ambient és sec. Com que l’aire per on cau està sec, el floc de neu se sublima. El darrer cas de neu a Sabadell va ser també poc habitual. Alguns flocs de neu es van deixar veure a la primavera del 2022, de forma granulada i esporàdica, mentre se celebrava la festa Holi al Parc de Catalunya.

La darrera nevada

La darrera nevada potent es remunta al febrer de 2018. Espais com ara el Parc Catalunya, el bosc de la Concòrdia o el Parc del Taulí, van ser alguns dels llocs més concorreguts on grans i petits van gaudir de la neu caiguda a la ciutat.

L’onada de fred emblanquina Sabadell (2015)

L’onada de fred del febrer del 2015 va deixar-se notar a Sabadell. El Parc Catalunya o el Santuari de La Salut van ser alguns dels punts de la ciutat amb gruixos més destacables. Tot i la persistent nevada de primera hora del matí, al migdia la situació es normalitzaria, i només l’escola Agnès Armengol i l’Institut Jonqueres van suspendre les classes.

La gran nevada del segle XXI a Sabadell

La nit del 7 de març de 2010 va començar una nevada que deixaria gruixos importants i imatges de postals a la ciutat. El dilluns 8, poc abans de les tres del migdia, la neu va començar a quallar sobre l’asfalt, i nombrosos comerços de la ciutat no van obrir els seus establiments davant la intensa nevada. En alguns punts de la ciutat es van arribar a superar els deu centímetres.

Una cavalcada sota la neu 5/01/1985

La vigília del dia de Reis del 1985 va ser un dia especial per a milers de sabadellencs. Durant la cavalcada, la neu va ser la gran protagonista, juntament, amb els Reis d’Orient. El dia 7 de gener el termòmetre va enregistrar una temperatura mínima de nou graus sota zero. Van caure entre cinc i deu centímetres de neu.

Seixanta anys d’una nevada històrica

El passat desembre es va celebrar el 60è aniversari de la darrera gran nevada a Sabadell. Milers de sabadellencs es van llevar el dia de Sant Esteve amb una ciutat coberta de neu. I és que la tarda i nit del dia de Nadal de 1962, una intensa tempesta de neu va deixar gruixos superiors als 60 centímetres en alguns punts de la ciutat.