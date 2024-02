Des de la setmana passada, Sabadell i la resta de municipis del sistema Ter-Llobregat es troben en situació d’emergència per sequera. La caiguda de les reserves en els embassaments ha provocat que el Govern català hagi pres la decisió d’aplicar noves mesures per fer front a l’escassetat d’aigua. El principal valor que s’ha de tenir present en aquest escenari és el límit de consum per habitant i dia, fixat en 200 litres. Sabadell es troba per sota d’aquest topall, amb 156 litres, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Dada que també situa la nostra ciutat en els marges en la fase 3 de l’emergència, la més severa.

Malgrat tot, el portaveu del Govern local, Eloi Cortés, va demanar a la ciutadania que faci un esforç en un context “d’extrema gravetat”, agraïnt les accions realitzades. Un exemple és la Carmen Salazar –veïna de Can Rull–, que sap que no pot desaprofitar ni una sola gota. Ella arriba a ‘salvar’ uns 15 litres cada dia d’aigua recollint a una galleda l’aigua freda que cau abans de dutxar-se o quan renta els plats. “Qui diu que una sola persona no pot fer res? Tot el que fem, suma”, expressa.

Casos com el seu són cada dia més habituals, amb persones que prenen consciència de la necessitat d’actuar. De fet, en l’àmbit domèstic, el consum ha caigut en l’últim any un 1,57% a Sabadell. Per això, volem saber: què feu per estalviar casa? Com us les heu enginyat per no gastar tant? Expliqueu-nos alguns exemples de mesures concretes. Per fer-ho, podeu contactar també amb el Diari a través dels canals habituals: amb un WhatsApp al 682146542 o amb un correu electrònic amb el concepte ‘Mesures contra la sequera’. Perquè, malgrat que són les administracions les que dicten les restriccions, tots podem aportar el nostre granet de sorra.