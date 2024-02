Sabies que… el vell camp del Lepanto amaga moltes històries?

Un campió d’Europa i un periodista mediàtic van ser protagonistes de l’antic terreny de joc del club de Gràcia. Ara és un solar de propietat municipal qualificat de plaça o jardí urbà en el qual es poden veure alguns vehicles aparcats, fent de pàrquing improvisat. Però durant gairebé cinc dècades, va convertir-se en un dels camps més rellevants del futbol territorial sabadellenc. Era peculiar per les seves dimensions i el fet d’estar rodejat de naus industrials i empreses.

Allà va jugar-hi sempre el CD Lepanto, club fundat l’any 1960. De vermell i blanc. Fins i tot va classificar-se per a una final del prestigiós Torneig Antonio Estruch, perdent als penals. Durant una època només va dedicar-se al futbol formatiu. Per les seves categories inferiors va desfilar un tal Oleguer Presas, abans de marxar al Sant Gabriel i la Gramenet, des d’on fitxaria pel FC Barcelona, sent campió d’Europa la temporada 2005/06.

També va patir la sorra del camp del Lepanto un periodista mediàtic com el sabadellenc Àxel Torres. Va fer de porter en categoria cadet i juvenil abans de deixar el futbol i dedicar-se al periodisme. El club va desaparèixer el 2009, però encara queda el record d’un escenari amb històries.