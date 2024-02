La Cambra de la Propietat Urbana demana més instruments per impedir noves ocupacions d’habitatge a Sabadell. Hi havia 1.442 pisos sostrets a 31 de desembre de 2023, un 1,9% menys que l’anterior, en la primera caiguda des que hi ha registres. La davallada no és suficient per a l’entitat, que exigeix un nou protocol per evitar ocupacions d’habitatges de nova construcció i pendents d’enderroc o reforma.

El procediment s’inspira en el protocol d’actuació acordat a Terrassa entre el Gremi de la Construcció del Vallès, els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de la ciutat veïna. El mecanisme estableix una comunicació ràpida entre els agents implicats per accelerar l’acció dels cossos policials i evitar que l’ocupació es consolidi. “Són casos delicats. Hi ha gent que espera les claus i no arriba a entrar al pis. Per què Terrassa pot i Sabadell no?“, es pregunta el gerent de la Cambra de la Propietat, Miquel Àngel Vicente.

En paral·lel, l’entitat demana crear una taula específica d’habitatge amb tots els agents implicats –propietaris, administradors, constructors, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Sindicat de Llogateres– per “assessorar” el Govern municipal sobre les ocupacions i altres fenòmens vinculats al mercat immobiliari, així com buscar noves fórmules per fer créixer un parc públic d’habitatges “que pràcticament no s’ha ampliat en els últims 35 anys i no perquè els privats hagin volgut”.

“Jo no em nego a parlar amb ningú. L’Ajuntament hauria de tenir més sensibilitat per parlar amb tothom, no només amb qui els vota“, insisteix el representant dels propietaris. Així mateix, més enllà de l’àmbit local, Vicente creu a escala estatal s’hauria d’escoltar tots els actors i revisar la llei d’Habitatge perquè “no conté ni una sola paraula” sobre les ocupacions.

“Jutges i policies tenen les mans lligades”

Vicente distingeix entre les ocupacions “per necessitat” –la majoria, segons les dades municipals–, les “ideològiques” i les “delinqüencials”. L’Ajuntament de Sabadell ha identificat 48 blocs de pisos on hi ha ocupacions “amb una gran conflictivitat i delinqüència associades“, alguns d’ells en aquest estat des de fa anys. La Cambra lamenta la falta d’instruments legals per poder fer “actuacions contundents” i evitar que “jutges i policies tinguin les mans lligades”: “S’hauria de fer com a França, on la policia pot procedir immediatament si verifica que la persona no és propietari”.