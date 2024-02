L’obra que va meravellar l’expresident de Catalunya

Feliu Formosa serà homenatjat a Sabadell el 2024, any en què la ciutat és Capital de la Cultura Catalana. El primer dels actes que ressaltarà la figura i el llegat del poeta és la lectura dramatitzada de l’obra que va escriure a quatre mans amb Joan Casas, la inclassificable La cantant barbuda.

El llibre és una gamberrada literària farcida d’humor absurd, sense acúdits explícits però ple d’ironia. És a dir, una obra pròpia de la tan admirada pels dos autors Colla de Sabadell. Tal com assegura el filòleg Cesc Prat, un dels impulsors de l’acte, “no deixa de ser un divertimento dels autors, a la manera de les facècies que durant un temps van fer els membres” del grup literari sabadellenc.

El títol de l’obra, precisament, respon a aquesta voluntat provocadora. És una reformulació de La cantant calba, d’Eugène Ionesco, pare del teatre de l’absurd. Els dos autors van més enllà, i cataloguen la seva obra com a “teatre de l’estúpid”.

Sota la direcció de Joaquim Armengol i amb les veus de Josep Pedrals, Mont Plans, Miquell Mallafré i els seus autors, Formosa i Casas, es representarà aquest dijous al Casal Pere Quart (19h). L’acte està organitzat per la Fundació Bosch i Cardellach.

Serà la quarta lectura dramatitzada que es fa de l’obra: tres a Sabadell i una altra a Sant Antoni de Calonge. En la primera ocasió, el gener de 2020 a l’Espai FOC, les entrades van volar, amb un èxit tan absolut que es va reprogramar un mes després.

Quim Torra, meravellat

En aquella segona ocasió, tal com recorda Prat, hi va assistir per sorpresa, i a títol personal, l’aleshores president de la Generalitat, Quim Torra. Tres dies més tard, encantat pel que havia presenciat, va enviar una carta a Francesc Ventura, en representació de la propietat de l’Espai FOC, per agrair l’atenció rebuda i per felicitar tothom qui havia fet possible la lectura d’aquella “divertidíssima obra literària” amb “diàlegs que encarrilen la millor tradició de l’humor sabadellenc”.

Curiosament, La cantant barbuda de Formosa i Casas va estar 30 anys dormint en un calaix abans d’editar-se per AdiA Edicions. L’obra va acabar veient la llum gràcies a la commemoració del centenari de la Colla de Sabadell, el 2019.

Durant els actes, Formosa va comentar anecdòticament l’existència de l’original, que encarrilava el peculiar humor del grup literari encapçalat per Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols. Va ser aleshores quan Joaquim Armengol va buscar un editor per rescatar de l’oblit La cantant barbuda.

Tal com es va dir en la roda de premsa de presentació de la Capitalitat Cultural 2024, Formosa, que aquest any farà 90 anys, rebrà un homenatge l’11 novembre. Hi estan treballant diferents personalitats de la ciutat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell.