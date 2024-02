Anar a veure monòlegs, un nou costum a Sabadell?

No existeix el costum a Sabadell de preguntar als col·legues, als companys de feina, a la parella o a la família: “Anem a veure monòlegs?”. De moment. Perquè hi ha algú que vol canviar-ho i fer que a la ciutat s’instal·li aquesta nova rutina d’oci. És l’associació Parapapà, impulsada per l’humorista Missjones, l’àlies de Natàlia Prat.

Entre les iniciatives de Parapapà, hi ha un xou mensual al bar Balboa, que aquest divendres 9 de febrer programa a les 20h els humoristes professionals Borja Calvo, Gabriel Córdoba, Romina Cocca i la pròpia Missjones. Són en castellà.

A més, Parapapà organitza un concurs de monòlegs per a humoristes iniciàtics amb ganes de debutar o que no formin part del circuit. És el Parapariures, que se celebra al pub irlandès The Wild Geese. Aquest febrer se celebraran tres eliminatòries, totes en diumenges a les 12.30h, els dies 11, 18 i 25 de febrer. La final serà el 6 d’octubre.

I encara en clau de riures, Parapapà organitzarà un festival de curtmetratges còmics, amb projeccions el 12, 19 i 26 d’abril, a les 19.30h a Espai Àgora. En aquest cas, també hi haurà una final, el 4 d’octubre.