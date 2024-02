Convincent remuntada del juvenil del CE Sabadell davant el Huesca

El juvenil del CE Sabadell va guanyar al Huesca (3-1) en un partit que els arlequinats van capgirar al segon temps. L’equip d’Albert Milà va controlar la possessió i el joc des de l’inici i als primers compassos ja va gaudir d’una arribada de perill als peus d’Iván Sánchez. El principal argument ofensiu, no obstant això, va arribar des de l’esquerre amb Pau Fernández. El lateral, molt incisiu en cadascuna de les seves arribades, va portar de corcoll a la defensa aragonesa.

La més clara dels primers 45′, de fet, la va signar el mateix Fernández amb una rematada creuada que va aturar el porter, en el refús, Mario Jaspe no va poder dirigir la seva rematada entre els tres pals. Va perdonar i ho va pagar el Centre d’Esports que en una jugada aïllada va veure com Dani Bonaventura cometia un rigorós penal sobre Ayman Arguigue que va transformar el mateix davanter. Va reaccionar el Sabadell i, de nou el porter visitant va evitar l’empat d’Iván Sánchez en un llançament de falta.

La remuntada després del pas per vestidors

Al segon temps, el clar domini es va transformar en ocasions molt més clares. Va perdonar Alya Camara als primers instants amb una rematada desviada i, a la jugada següent, Pau Fernández es va inventar un golàs des de la frontal. Va continuar fent baixada el camp i en una recuperació a camp contrari, Alya va deixar sol davant del porter un Iván Sánchez que no va perdonar al mà a mà. No va baixar pistonada el juvenil arlequinat i únicament el meta aragonès va evitar que la sentència arribés més d’hora.

El porter Eloy Moreno va fer una aturada salvadora en una rematada de cap d’Alya i, pocs instants més tard, també va parar un xut d’Izan Rosena des de l’interior de l’àrea. Ja al descompte, el mateix Moreno va ser protagonista però negatiu. El porter va tombar Rosena quan es disposava a anotar a porta buida cometent penal i marxant als vestidors expulsat amb vermella directa. Sense canvis, un jugador es va posar sota pals i malgrat que va aturar el penal llençat per Izan Rosena, Pau Fernández va aprofitar el refús per posar el definitiu 3 a 1. S’allunya sis punts per sobre del descens el Sabadell que la setmana vinent visitarà al Real Zaragoza.

Derrota contundent del Mercantil

El CE Mercantil, per altra banda, va tancar el seu particular ‘tourmalet’ amb una contundent derrota a la CE Dani Jarque (4-0). Els homes de Carlos López van caure davant el líder Espanyol en l’ensopegada més contundent de la temporada per als mercantilistes. Els ‘pericos’ es van avançar al primer temps a través d’Hugo Torondel i Ferran Gómez va duplicar abans del descans. A la segona meitat van sentenciar els blanc-i-blaus amb gols de Carlos Sánchez i Marc Delgado. Es manté setè el Mercantil, amb un punt més que el Sabadell, i la propera jornada rebrà al Constància, penúltim classificat de la Divisió d’Honor Juvenil.