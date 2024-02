Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem el dimarts amb la lupa posada en l’àmbit educatiu. Alhora, abordem la situació de diferents infraestructures i equipaments de la ciutat.

L’abandonament escolar prematur és una assignatura que Sabadell arrossega curs rere curs encara pendent d’aprovar. El 24,5% dels joves sabadellencs de 17 anys abandonen els estudis un cop finalitzada la primera etapa de l’educació secundària, segons els indicadors de l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental de l’any 2021.

Les males herbes i la brutícia s’han fet pas en el ‘passeig‘ sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia. Els veïns aprofiten per treure el gos en l’espai provisional, on fins fa uns anys hi havia les vies del tren. El tram entre la Torre d’en Feu i la rambla d’Ibèria encara s’ha d’urbanitzar i convertir en un eix verd que anirà des dels límits de la ciutat fins al Centre. Falta enllestir-ho, i també donar-li un nom.

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 744.150 euros el contracte de serveis per a la redacció de l’estudi informatiu de la nova connexió ferroviària de Rodalies entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental a l’empresa TPF Getinsa Aeuroestudios, SL.

Sabadell té una còpia de l’obra que Josep Campeny va crear per a la plaça del Bisbe Urquinaona de Barcelona l’any 1912. Es tracta de ‘El noi dels càntirs’, un conjunt format per una escultura i una font. L’escultura de Sabadell, però, té segell propi: compta amb l’escut de la ciutat. L’escultura és un infant que sosté un càntir a les mans i un altre a terra i està ubicat a la plaça de Jean Piaget (al barri de Gràcia).

L’empresària sabadellenca Alícia Bosch ha estat reelegida presidenta del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) per als pròxims quatre anys (2024-2028), en el que serà el seu segon mandat al capdavant de la patronal. En el transcurs de la junta general també es va escollir a Montse Vilanova com a nova secretària general, qui substitueix en el càrrec a Gabriel Torras, recentment jubilat.