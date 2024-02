Un nou taller sobre la masculinitat a Sabadell

La masculinitat és un concepte que ha guanyat protagonisme en el debat ciutadà en les societats modernes. No és estrany, en aquest sentit, escoltar discursos sobre com els homes assumeixen i desenvolupen el seu rol en un col·lectiu, plantejant un escenari on es posen sobre la taula la tradició i els comportaments que han anat evolucionant en les últimes dècades.

Un dels espais de debat sobre aquesta qüestió a Sabadell és Actuavallès, entitat que treballa en la transformació i la promoció de la diversitat i la defensa de drets. En les pròximes setmanes, està previst que s’afegeixi un nou taller en la programació del centre, enfocat en les noves masculinitats.

Trobades setmanals a partir del mes de març

El projecte constarà d’una desena de sessions que es duran a terme amb l’objectiu que els participants reflexionin sobre què significa ser home en la societat actual. La primera cita serà el pròxim 11 de març a les 18:45 h al Centre Cívic de Sant Oleguer, que acollirà les trobades, obertes al públic i gratuïtes. El taller finalitzarà a principis de juny.

Per participar-hi, els interessats han d’omplir un formulari d’inscripció. La idea, expressa Roberte Piqueras, coordinadora del projecte Masculinitats d’Actuavallès, és formar un grup no mixt d’homes heterosexuals i cisgènere majors de 18 anys. Les reunions estan pensades a compartir experiències que serveixin per enriquir el debat.