El Govern ultima la posada en marxa de la distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables

El Govern català està ultimant la posada en marxa del servei de distribució de productes menstruals reutilitzables gratuïts a les farmàcies. El Departament d’Igualtat i Feminismes està fent proves tècniques a 13 punts del territori amb la previsió que el repartiment comenci en les pròximes setmanes.

Un cop es posi en marxa, el 90% de les farmàcies de Catalunya distribuiran copes menstruals, calces i compreses de tela de forma gratuïta. Els productes es podran recollir mostrant un codi QR que les persones menstruants trobaran a l’app ‘La Meva Salut’. Per ara, el Govern està fent “tests d’estrès” per tal d’assegurar que el procediment funciona i que totes les farmàcies implicades tindran estoc de cada producte.

A Sabadell, una de les farmàcies que oferirà els productes serà la Farmàcia Blanchart. “Des del sector s’ha rebut amb satisfacció”, assenyalava fa uns mesos la farmacèutica Meritxell Blanchart, consultada sobre la decisió de l’executiu català. Tal com van expressar aleshores diverses sabadellenques beneficiades per la gratuïtat, aquest pas endavant suposarà també un benefici en matèria de sostenibilitat, no només des d’un punt de vista de les butxaques de les famílies.